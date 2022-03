El Trofeo Princesa Sofía excluye a los regatistas rusos y bielorrusos

Tras dos años sin poder celebrarse, el Trofeo Princesa Sofía parece que por fin podrá disputarse la edición número 51 de este clásico de la vela olímpica mundial en la bahía de Palma. La edición de 2021 estuvo a punto de celebrarse en Otoño, era la intención, tras no poder disputarse por el covid en sus fechas habituales de Semana Santa, pero finalmente no era posible contar con gran parte de la flota por otras competiciones, por lo que la organización decidió dejarlo para 2022. Un Sofía sin gran parte de la élite de los regatistas no iba a ser el Sofía.

Y cuando la normalidad vuelve a nuestras vidas y también a las competiciones deportivas llega la guerra de Ucrania y las sanciones para Rusia y Bielorrusia. Así que la organización del Trofeo Princesa Sofía ha seguido las recomendaciones de la Federación Española de Vela, COI y World Sailing, ha dejado fuera a los regatistas rusos y bielorrusos. Ninguna culpa tienen los deportistas rusos de lo que está ocurriendo pero la presión internacional tratando de aislar a Rusia parece un hecho.

Gran inscripción y acogida la que ha tenido el trofeo, como es habitual, y el número de inscritos ya es de 700 equipos en el 51 Trofeo Princesa Sofía Mallorca Hempel World Cup Series, que hace buenas las previsiones del Comité Organizador. Son 711 tripulaciones de 58 nacionalidades han formalizado su inscripción en alguna de las diez clases participantes: las femeninas ILCA 6, FX, IQ Foil Women y Formula Kite Women; las masculinas ILCA 7, 49er, IQ Foil Men y Formula Kite Men; y las mixtas 470 y Nacra 17. Tras dos años de parón forzado por la situación sanitaria mundial, la regata coorganizada por el Club Nàutic S’Arenal, el Club Marítimo San Antonio de la Playa y el Real Club Náutico de Palma regresa con fuerza.

“Las cifras son sorprendentes y confirman nuestras estimaciones más optimistas”, reconoce Javier Zaynoun, director de la regata. “Todavía no se han cerrado las inscripciones, y aunque faltan algunos equipos por terminar de formalizar los trámites reglamentarios, ya podemos hablar de una excelente participación. La presencia de representantes de casi 60 países, el estreno de las nuevas clases y la incorporación de la regata a las Hempel World Cup Series confirman el excelente estado de forma del Trofeo Princesa Sofía Mallorca”.

El número de inscritos casi se ha duplicado en el último mes. Son 937 tripulantes y más de 140 entrenadores. La clase ILCA 7 roza el límite de 180 barcos fijado por la organización y es la más multitudinaria seguida por ILCA 6 (97), 49er (68), iQFoil Men (65), Formula Kite Men (63), 470 (60), FX (56), iQFoil Women (50), Nacra 17 (42) y Formula Kite Women (35).

Los primeros deportistas han empezado a desembarcar en Mallorca y la bahía de Palma comienza a vestirse de vela olímpica. “Las federaciones española y alemana tienen concentración de todo el equipo en los próximos días”, explica Zaynoun. “También empezamos a tener presencia de regatistas de otros países y ya se nota ambiente de competición”. La actividad continuará incrementando su intensidad hasta la Mallorca Sailing Center Regatta, prueba de entrenamiento previa al 51 Trofeo Princesa Sofía que se celebrará entre el 10 y el 13 de marzo, y para la que se espera una nutrida representación en todas las clases.

El 51 Trofeo Princesa Sofía Mallorca es la primera prueba puntuable para el circuito mundial Hempel World Cup Series 2022, organizado por la federación internacional de vela, World Sailing.