Toni Nadal: "Que Rafel ganara a Tsitsipas y sin jugar muy bien le dará mucha moral"

No ha sido un triunfo más el de Rafa Nadal en Barcelona, bastaba ver cómo lo celebró y la tremenda capacidad de sacrificio y pelea que demostró una vez más el deportista español más grande de todos los tiempos. No sólo venía de perder en Montecarlo sino de apenas jugar partidos. Montecarlo y Barcelona estaban siendo pretemporada en competición, tuvo momentos de crisis de juego en el Godó, pero finalmente su capacidad para mejorar y su dureza mental le llevaron de nuevo al triunfo por duodécima ocasión del Open Banc Sabadell.

No es lo mismo avanzar en la gira de tierra sin victorias y con dudas que seguir progresando con el respaldo de un nuevo título y una gran victoria ante el jugador más en forma del año como Stefanos Tstsipas. Así lo ve precisamente el tío del jugador, Toni Nadal, quien además de dirigir la Academia es director del torneo Mallorca Championships y ha vuelto al banquillo se puede decir, entrenando al canadiense Augier- Aliassime.

Toni Nadal destaca del triunfo de su sobrino que "el hecho de que sea capaz de ganar al torneo que lleva más victorias este año, el número 5 del mundo, y sin jugar muy bien con fallos que normalmente no tiene, no estuvo muy acertado en saque y algún drive tampoco, le puede dar mucha moral para los siguientes torneos, tanto Madrid, Roma y como sobre todo París".

El técnico evalúa cómo está viendo a su sobrino en este 2021: "la valoración es muy positiva. él estaba entrenando muy bien, estaba en Montecarlo ganando a todos en todos los entrenamientos muy fácilmente, luego no estuvo acertado con Rublev. Luego en Barcelona algunas dudas porque una derrota ante un buen jugador siempre tienes algunas dudas. Y luego sin hacer un gran torneo de calidad tenística ha sido capaz de ganar al número 5 del mundo. Es algo muy bueno".

Sobre entrenar de nuevo a un jugador profesional, Toni explica que "me ofrecieron la opción de hacer algo de trabajo con Felix, acepté porque es bueno para la Academia en primer lugar, en segundo lugar porque es un joven con máxima educación, siempre muy correcto tanto dentro como fuera de la pista porque sino no hubiera aceptado, no tengo tantas ganas de ir por el mundo ahora mismo. Es un jugador en formación, con gran potencial que le falta por cubir un poco de formación tenística, si lo logra será un jugador que luchará por grandes cosas en los próximos años. Tiene un físico increíble, un gran saque y grandes golpes, le falta estabilizar un poco su juego".