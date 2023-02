Tino Kadewere hace historia para Zimbabue

Tinotenda Kadewere, la omnipresente sonrisa que enganchó a la afición del RCD Mallorca ya sin haber jugado un solo minuto, ha marcado su primer gol en la Liga. El delantero, que sufrió una grave lesión al comienzo de temporada que retrasó su debut como bermellón, ya había marcado en la Copa del Rey, pero su gol del sábado sí que es especial, porque fue el primero en LaLiga y además ante su afición.

El tanto del zimbabuense llegaba tras un error de Pepe Reina tras una cesión, la presión con Tino y Muriqi era efectiva y el pirata se quedaba la pelota para brindar el gol a Tino, quien con la pierna izquierda cruzaba ante el portero, que por lo demás tuvo una gran actuación pero que erró en ese primer gol.

Kadewere celebraba con mucha calma el gol en ese fondo sur del estadio. En esa primera mitad tuvo una acalorada discusión con Raúl Albiol tras un choque. Tino se enfadaba bastante con el defensa que le recriminaba haber simulado, la conversación continuó al final del primer tiempo pero ambos se calmaban y sin pasar a mayores.

El delantero fue la gran apuesta de Javier Aguirre para cambiar algo en su plantamiento, pasando del habitual 5-4-1 al 5-3-2, situando a Tino para tapar a Parejo en el aspecto defensivo pero también para tener más opciones de ataque. Aguirre quería que el cerebro del Villarreal tuviera problemas para llevar la iniciativa pero también su presencia era una apuesta para cuando se tuviera el balón, muchas peinadas de Muriqi buscaban el espacio para Tino, también otra salida, no depender únicamente de que Muriqi descargue la salida del equipo. Y ambos fueron los protagonistas en ese primer gol del partido.

Pero el gol es especial para un Tino que no sólo lo ha pasado mal este año por la grave lesión muscular, que no le permitió debutar liga hasta después del parón por el Mundial, fue en Getafe. Por ahora ha jugado seis partidos, 204 minutos. Tino no lo ha tenido fácil, sale de un país que no es una potencia en fútbol y además hace tres años perdió a su hermano mayor, Prince, cuando era jugador del Olympique de Lyon. Sus compañeros salieron al campo ese día con una camiseta de apoyo a Tino, quien después tuvo ocasión de devolverles la dedicatoria al marcar dos goles ante el Saint Etienne.

Con su debut con el Mallorca el pasado 30 de Diciembre, Tinotenda se convertía en el primer jugador de Zimbabue en jugadr en la Liga española. Ahora su gol también hace historia para su país, donde "se sigue mucho la liga, y ahora están muy pendientes de mí. Es un honor".

El jugador añadía que " estoy muy feliz, un gran partido y un gran gol, he esado esperando durante mucho tiempo, hacía tiempo que no tenía estos sentimientos. Un gran momento por estos tres puntos y un gran partido del equipo, es un sentimiento alucinante y será difícil dormir".

En un país de 15 millones de habitanes, sin duda Tino hoy es uno de los zimbabuenses más queridos en lo futbolístico.