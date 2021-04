El tenis ATP vuelve a Mallorca 19 años después

En los últimos años el tenis de élite se había dado cita en Santa Ponsa en categoría femenina. Entre 2016 y 2019 el Mallorca Open atrajo a algunas de las mejores jugadoras del circuito WTA al único torneo en hierba en territorio español. Sin embargo, los organizadores han optado por un torneo ATP, el torneo WTA se fue para Berlín, y Edwin Weindorfer se hizo con la licencia del torneo que se disputaba en Antalya (Turquía) buscando mayor impacto del torneo en Mallorca. Hace 19 años que Mallorca no ve un torneo ATP, desde el desaparecido Mallorca Open en el que por cierto debutó Rafa Nadal.

El estreno del Mallorca Championships, torneo Open 250, tuvo que cancelarse por la pandemia el año pasado por lo que si nada lo impide, en Junio se disputará la primera edición del torneo que dirige Toni Nadal y cuyo propietario es Edwin Weindorfer, además con la presencia de hasta 1500 espectadores en la grada.

El torneo se disputará entre el 19 y el 26 de Junio en la hierba de las renovadas instalaciones del Mallorca Country club. El torneo seguirá siendo una gran preparación para el Grand Slam de Wimbledon ahora en categoría masculina como antes lo fue en categoría femenina, con la ventaja de poder preparar el torneo londinense sin interrupciones por la lluvia (salvo raras excepciones).

Ya están confirmados los primeros nombres. Toni Nadal, tantas veces crítico con razón con el comportamiento de Nick Kyrgios, se congratuló como director del torneo de anunciar la presencia del australiano en este estreno durante la presentación que ha tenido lugar en el histórico edificio de La Misericordia de Palma.

?? BOOM ??@NickKyrgios is confirmed for the tournament and he is really looking forward to see all the fans in Mallorca ??#ThisIsTennis#ThisIsKyrgios@atptourpic.twitter.com/VPzZhln1tz