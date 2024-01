Suspenden el Mallorca B-Santanyí por la lesión del árbitro

En el fútbol es normal que haya lesiones y que un futbolista tenga que abandonar el terreno de juego lesionado. Un hecho menos frecuente es que sea el árbitro quien resulte lesionado. Esto ocurría este fin de semana en el encuentro de Tercera RFEF Mallorca B-Santanyí.

A falta de 20 minutos para el final del encuentro y con 0-0, el colegiado Francisco Ortiz Escarrer, caía lesionado en el tobillo. Por lo visto el colegiado ya había tenido anteriormente una lesión en ese tobillo. Ortiz tuvo que ser retirado en camilla mientras por megafonía en la ciudad deportiva Antonio Asensio se preguntaba si había algún árbitro en la grada presenciando el encuentro para que acudiera a vestuarios.

Al no aparecer nadie, otra opción es que continuara el partido con un asistente arbitrando pero con un solo linier. Esto no convencía a los equipos, la alternativa era esperar que otro árbitro se desplazara hasta Son Bibiloni, pero había que esperar bastante por lo que se decidió suspender el encuentro y continuarlo en otro momento.





Antiguamente había un árbitro de cada categoría de guardia por si había incidencias de este tipo. Pero en los últimos tiempos no ha sido así. En otras ocasiones el árbitro pasaba a linier y pitaba un linier, o bien seguir con un linier. Los equipos no quisieron continuar con un solo asistente. Había un informador en la grada como siempre pero no quiso arbitrar quizá por no estar dado de alta como árbitro. Es inviable que haya gente de guardia por la escasez de árbitros en estos momentos en el Comité.