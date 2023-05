No hay manera, el Atlético Baleares parece condenado a sufrir esta temporada. Cuando había hecho lo más difícil, salir del pozo y acumular ocho partidos sin perder, con el equipo jugando con mucha más confianza y un librillo de estilo sencillo, los balearicos han vuelto a mostrar esos dientes de sierra habituales de esta temporada.

Acumulan tres derrotas consecutivas tras caer ante el Sabadell, Real Sociedad B y ayer Real Unión.Esta última derrota ha sido dolorosa porque el equipo debía ganar para depender de sí mismo y no seguir en el barro, precisamente lo que más había en el Stadium Gal, impracticable durante todo el partido.

Era un partido como los de antes y de los que no se suelen ver hoy en día por el buen drenaje de los campos. Un lodazal en el que no avanzaba la pelota, había que saber jugar, optar por el juego directo y evitar las conducciones y los pases de riesgo. Los balearicos tuvieron su oportunidad al comenzar, no la aprovecharon, y de la nada el Real Unión se ponía por delante con un gol tan sorprendente como bello, un chutazo de Alain desde muy lejos.

A partir de ahí ya fue un querer y no poder. Los balearicos no fueron capaces de tirar con peligro a pesar de su dominio. La falta de un 9 se notó por la lesión de Xisco Jiménez, que hubiera sido ideal para el tipo de partido. Dioni es el goleador pero no es un jugador referencia. El hecho discutible de haber prescindido en Enero de un 9 alternativa, no brillante pero muy físico como era Uzo Adighibe, dejaba al técnico manco de efectivos para determinados momentos.A los balearicos sólo le quedaban los tiros de media o larga distancia como los que intentó Pastrana. Pero no hubo remedio y llegó la tercera derrota consecutiva. En las últimas jornadas además ha llamado la atención la suplencia del segundo goleador, Dani Nieto (cinco tantos y dos pases de gol), en los últimos dos partidos.

Los balearicos, 17º, tienen 43 puntos, empatados con La Nucía y Cornellà. Con 44 está el Real Unión ahora, al que tenían por debajo, y con 46 ya están Numancia a Intercity. Van a ser cruciales los cruces, pero el Atlético Baleares tiene que hacer sus deberes y ganar al sábado al Calahorra (será horario unificado).

Sus rivales tienen duelos complicados. El Real Unión visita al Castellón, que ya no puede ascender de manera directa, La Nucía recibe al Barcelona At que tiene que asegurar playoff y el Cornellá recibe al salvado Sabadell. En la última jornada, el At.Baleares visitará al SD Logroñés mientras que hay un enfrentamiento directo Real Unión-La Nucía. El del sábado es una auténtica final y el club volverá a convocar a su afición para buscar un triunfo vital.