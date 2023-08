Steve Kerr, nuevo accionista del RCD Mallorca: "Me hace mucha ilusión"

Impactante novedad en el accionariado del RCD Mallorca, nada menos que el ganador de nueve anillos, toda una leyenda de la NBA, entrenador de los Golden State Warriors y actual seleccionador de Estados Unidos, Steve Kerr se ha convertido en nuevo accionista de la entidad. El ganador de cinco anillos como jugador, tres en los Bulls de Jordan y dos con los Spurs, y cuatro anillos como técnico de los Warriors, se ha vinculado ahora al RCD Mallorca.

Su primer contacto con el club fue hace algo menos de un año cuando visitaba las intalaciones del club, conocía a los jugadores, a los que dio una charla, y después veía in situ un partido en Son Moix. Kerr siempre ha sido una persona cercana a los propietarios de los Suns, el hasta hace poco propietario Robert Sarver, también del Mallorca, y el actual máximo accionista bermellón, el presidente Andy Kohlberg.

Tras la venta de su paquete accionarial por parte de Sarver, el presidente Kohlbeg anunciaba una nueva etapa con remodelación también en el consejo con la entrada de Sam Garvin, ex presidente ejecutivo de los Suns. Además, Steve Nash mantiene su porcentaje accionarial. Todo ello ha hecho que Kohlberg ofreciera a Kerr formar parte del club. Para el RCD Mallorca supone desde luego un honor contar con dos leyendas de la NBA y del baloncesto entre sus propietarios, pero también para los propios accionistas supone un impacto positivo después del desgaste sufrido en especial en Estados Unidos por el caso Sarver que obligó al banquero a vender la franquicia.





Kerr se ha referido a su entrada en el Mallorca: "Andy Kohlberg y yo hemos sido amigos desde hace muchos años. Estuvimos juntos este verano y me comentó que había un cambio en la propiedad, y me ofreció la posibilidad de formar parte del nuevo grupo de inversión. ¡Me emocionó! habiendo estado en Mallorca el año pasado viendo un partido, seguí el equipo y me convertí en un aficionado más. Para mí fue una oportunidad muy buena".

Añade el actual seleccionador estadounidense y entrenador de los Golden State Warriors que "cuando me hice aficionado del Mallorca el año pasado y ahora al involucrarme en el club, hace que quiera ver todos los partidos de la liga. Es bastante motivante y no sólo desde un punto de vista como accionista sino con todo lo que conlleva poner tu corazón en ser parte del equipo, es muy ilusionante. Todos los deportes comparten los mismos valores de cultura de equipo, con todos remando en la misma dirección, apoyándose los unos a los otros, buscando entrenar cada día, fijándote en tus compañeros y entrenadores. Sé que es una cultura que está impregnada en este Mallorca y en España".

El legendario técnico y exjugador tiene ante sí ahora mismo el compromiso del Mundial de baloncesto en Asia, por lo que "no podré venir a Mallorca con mi mujer por el Mundial pero planearé ir cada verano y así ver los partidos".

Por su parte, el máximo accionista y presidente Andy Kohlberg, se refiere con una sonrisa a la respuesta positiva de Kerr a entrar en el accionariado del Mallorca porque "es una excusa perfecta para seguir viniendo cada verano a Mallorca".

Finalmente, Kohlberg considera que para Kerr "es un gran paso adelante, cuando vino hace un año habló con los jugadores y tuvo un gran impacto".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado