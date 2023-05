El sábado de las despedidas en la UD Ibiza

No será un sábado más, no será un partido más para la Unión Deportiva Ibiza y sus aficionados. Será un día de despedidas. Dicen adiós a Can Misses y la afición de la UD Ibiza un montón de futbolistas y posiblemente su entrenador, Lucas Alcaraz.

El triste final de temporada del conjunto celeste está siendo duro y largo para sus protagonistas pero sobre todo para sus aficionados, que hace semanas que ya piensan en cómo será el próximo proyecto de Amadeo Salvo ahora en Primera RFEF. Costó mucho llegar al fútbol profesional, nadie lo había vivido en Ibiza y Formentera, y cuando este incipiente proyecto lo consiguió en tiempo récord se disparó la ilusión.

Pero nada cae en saco roto y el Ibiza ha conseguido lo que nadie había logrado, y ha cuajado. Tiene una masa fiel de seguidores que estarán también en Primera RFEF. El primer año en Segunda disparó la ilusión, competían bien en una categoría nueva, tuteaban a todos y hasta golearon a algunos. Había un proyecto, había una continuidad con el grupo que había conseguido ascender. Pero todo empezó a torcerse con los cambios abruptos, aun así aguantaron bien con Paco Jémez y la Udé en ningún momento peligró.

El segundo año ha sido completamente distinto, todavía nadie se explica en la isla qué pretendieron hacer el nuevo director deportivo, Miguel Ángel Gómez, uno de los episodios más efímeros y de impacto negativo en la historia reciente del fútbol balear. Una planificación incomprensible que por más que se empeñaba Amadeo Salvo, el presidente, en defender públicamente, dio como resultado un equipo tierno, vulnerable, errático, con una dirección técnica nobel en la categoría.

La segunda no perdona ni espera, penaliza incluso a los que hacen las cosas bien, como para no penalizar a los que las hacen mal. Ha sido un desastre a todos los niveles, un batacazo épico difícil de digerir para un empresario como Salvo, acostumbrado a que le salgan las cosas. Lo cierto es que Salvo como persona inteligente y con visión que es, ha aprendido mucho de este gran batacazo.

Falta saber qué rumbo toma el proyecto. En el equipo hace tiempo que no le ven, estuvo en el Ciutat de València el lunes y seguramente debió ver aliviado que al menos el equipo no se arrastraba y daba buena imagen, competía.

Salvo debe decidir primero qué director deportivo y entrenador van a construir el nuevo proyecto. Lucas Alcaraz parece tener claro que no sigue aunque nadie se lo ha comunicado. El otro día se incluía entre ese 95% de dentro de poco más de una semana terminará la temporada. Salvo busca un director deportivo con experiencia en la categoría. Ha sonado el del Amorebieta, Asier Goiria.

Despedidas.-

Este sábado se despide la inmensa mayoría de jugadores de la afición de la UD Ibiza. Algunos recién llegados pero otros con un recorrido y que han hecho historia en el equipo. El capitán Fran Grima y jugador con más partidos en el club, puede ser uno de ellos, seguramente Ekain, que marcó el gol del ascenso, que querrá seguir en Segunda. Pocos jugadores han rendido, pero uno de ellos ha sido el meta Fuzato, el único fichaje bueno de esta temporada, y que tendrá mercado lógicamente.

Desde el descenso ya juega Germán, el meta que seguro estará el año que viene. Fue renovado hace un par de meses, síntoma de la apuesta del club para que siga siendo el portero del equipo en Primera RFEF. De los jugadores llegados en Segunda, Cristian Herrera es sin duda el que mejor poso dejará por su calidad, sus goles y su actitud.