Rudy Fernández: Quiero jugar los sextos JJOO por mi padre

Todo en Rudy Fernández últimamente es circular. Anunciaba su retirada del baloncesto en el día de su 39 cumpleaños y ahora comparece en Palma, en el Palau de Son Moix, para anunciar que su tradicional Campus de baloncesto en Mallorca será en Palma, donde empezó todo ahora hace 20 años.

El internacional mallorquín del Real Madrid debutaba con España en 2004, hace 20 años y antes de sus primeros Juegos Olímpicos. Si este verano puede disputar los Juegos de París, es decir, si se clasifica España en el Preolímpico, seríansus sextos Juegos y con ello sería la mayor "leyenda mundial" del baloncesto ya que nadie ha disputado seis, como recordaba Sergio Scariolo la semana pasada en Palma.

El ex jugador de la NBA se ha mostrado "feliz de volver a casa. Me hace ilusión volver aquí donde empecé a jugar a baloncesto. Agradezco al Ayuntamiento de Palma su apoyo. Este campus es especial porque mi hermana(la ex jugadora Marta Fernández) y yo tenemos el compromiso de estar todos los días con ellos. Estamos vinculados desde el principio. El lema es 'vívelo y que no te lo cuenten', queremos que los niños se lo pasen bien y que hagan amistades. Este año contamos con instalaciones para practicar más deportes".

Rudy dibuja la hoja de ruta de lo que viene: "quiero terminar bien con el Real Madrid, tenemos un gran equipo para ganar Liga y Euroliga. Y tengo una motivación extra, que es vivir unos sextos Juegos Olímpicos, que sería histórico. Debuté hace casi 20 años aquí con la selección española y lo que iba a pasar después ni me lo imaginaba" indica junto al alcalde de Palma Jaime Martínez y el director de deportes del Instituto Municipal de Deportes, David Salom.

El mallorquín no esconde la motivación extra que le empuja a un esfuerzo más: "si no tuviese ese reto (sextos JJOO) quizá me hubiera retirado antes, pero ya sabéis que fue una charla con mi padre cuando ya estaba enfermo. Él me dijo que lo intentara hasta los Juegos y así ha sido. Tengo 39 años, con algunos dolores, pero me siento bien, con ilusión y con ganas. Sigo disfrutando de este deporte".

Y en este momento "me encuentro bien tras haber salido de una lesión y entrrando poco a poco en la dinámica de grupo. Mi rol dentro del equipo ahora es otro, sin jugar tantos minutos, pero igual de importante. Un jugador veterano tiene que estar ayudando al equipo a lograr sus objetivos".

En cuanto al Preolímpico, "van a ser unos partidos muy complicados por el gran nivel que hay, pero confío en estar en París". En la semana de descanso posterior al preolímpico llevará a cabo el campus en Son Moix en su "semana de vacaciones", entre el 5 y el 12 de Julio. Un campus que llevaba muchos años celebrándose en Pollença y que en esta ocasión será en Palma con 240 jóvenes con edades entre los 10 y 18 años. "Hay 150 en lista de espera y tenemos que trabajar para que en el futuro nadie se quede fuera". Reconoce que lo que más le piden los chavales son mates: "Antes lo que más me pedían era mates, ahora ya no estoy para mucho". En cuanto al futuro cuando se acabe en unos meses su carrera, su deseo es seguir vinculado al deporte en Mallorca.









Rudy, un mallorquinista más.-

Rudy Fernández nunca ha escondido que es mallorquinista desde pequeño. Jugó en las inferiores del RCD Mallorca antes de decantarse por el baloncesto y aún recuerdan sus amigos sus madrugadas en Portland, en la NBA, siguiendo partidos del RCD Mallorca importantes y con la camiseta puesta.

El jugador del Real Madrid y de España se refiere a la final de Copa del Rey de la Cartuja: "Estoy muy agradecido al club por su invitación pero no pude ir porque estábamos concentrados en Barcelona.l Pusimos una pantala grande y los jugadores del Madrid iban con el Mallorca. Fue algo histórico para el club y se demuestra que están haciendo las cosas muy bien. Ahora toca luchar y sufrir para mantener la Primera División. No había visto Son Moix renovado y es un espectáculo".