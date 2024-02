Tras un año sin jugar un partido Rubén Rochina vuelve a sentirse futbolista. Cuesta entender en la distancia cómo una lesión que no es precisamente de las más graves y más bien es corriente, rotura del ligamento lateral externo de la rodilla, ha podido ser tan relevante para la carrera de un jugador todavía joven, 32 años.

El valenciano atendía la llamada del Atlético Baleares en situación desesperada, luchando por la permanencia en Primera RFEF, tras no convencerle las condiciones que le ofrecía el Dunajska Streva eslovaco que dirige el mallorquín Xisco Muñoz. En ese momento, Rochina decide aceptar la oferta de Patrick Messow, director deportivo del Atlético Baleares.

Pero lo llamativo es que la recuperación de su lesión había ido perfectamente tras ser intervenido en Madrid por el Dr. Manuel Leyes, reconocido cirujano deportivo. Se recuperó de la lesión pero todo empezaba a torcerse según relataba en Deportes Cope Baleares cuando el Granada decidía no renovarle.

El jugador se muestra dolido aunque sin rencor a la que ha sido su casa,el Granada, en dos etapas en las que, confiesa, ha sido muy feliz: "tal vez el club en el que he estado mejor, sin olvidarme del Levante" en el que estaba en casa, ya que es valenciano. Las cicatrices que le ha dejado este año sin fútbol no aparecen hasta que se le pregunta cómo lo ha pasado y cuál ha sido su principal apoyo para entrenar tanto tiempo en solitario. Y ahí se emociona al recordar el apoyo de su familia. "Mi familia ha sido fundamental. Si no hubiera sido por ellos no estaría jugando sinceramente, tomas decisiones por otras personas así lo digo, mi familia ha sido mi principal apoyo. Tú abrías las puertas y no había nadie que fuese capaz de darte una oportunidad. Ha sido jodido" dice con la voz quebrada.

Sobre los motivos dice uqe "hay un cambio de dinámica en los clubes, lo he notado, buscan gente más joven y que les pueda dar una venta, que me alegro mucho por la gente joven. Antes costaba mucho más llegar, había que destacar mucho más. Esto ha hecho que para mí fuese más difícil encontrar una oportunidad".

Sobre el final de su etapa en Granada recuerda que "le tengo mucho cariño, he dado todo lo que he podido, gente que nadie sabe. Aceptas según qué cosas por estar allí. A veces queremos jugadores que sientan los colores pero a veces no es recíproco. Entiendo que los dos últimos años con lesiones pero son fortuitas con contusiones y no puedo hacer nada por evitarlas y fui el primer damnificado. Hubiese aceptado cualquier cosa. Así se lo transmití. Pero ellos toman sus decisiones".

Sobre esta nueva etapa en el Atlético Baleares en la que quiere volver a disfrutar del fútbol pese a la delicada situación, al menos sentirse futbolista (ya ha sido titular la jornada pasada) se muestra agradecido a Patrick Messow y al técnico Juanma Barrero que le da confianza.

"Patrick insistió mucho a mi representante, no paraba de preguntar. En esa situación en la que estaba el notar esa confianza fue determinante". En cuanto a las opciones, "todo parte desde la convicción de creer que todo es posible. Es verdad que somos piezas nuevas que hemos llegado y sobre la marcha no es fácil conocerse pero no hay tiempo. Se intenta que cuanto antes nos conozcamos bien. El vestuario es positivo, en pocos días me encontraba como uno más ya. Veo tranquilidad en el día a día, ahora mismo hay un equilibrio que es lo que se necesita. Si cada día tienes preocupación máxima no te va a llevar a un objetivo positivo, ni tampoco pasotismo. Estamos en ese equilibrio".

Les llega nada menos que el líder, el Castellón: "en nuestra situación todos son complicados, tiene mucha competitividad esta categoría, es lo que estoy viendo. Ellos te someten mucho, intentaremos que no estén cómodos y sacar un buen resultado".