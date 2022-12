El RCD Mallorca vuelve a la competición con todos disponibles

El RCD Mallorca vuelve a la competición esta noche en el Stadium Gal, estadio del Real Unión de Irún, con motivo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Lo hará 38 días después de su último partido oficial, que fue precisamente en la Copa del Rey frente al Autol de la Rioja.

El encuentro tendrá otra dificultad ya que el Real Unión de Irún ya sabe lo que es eliminar a un Primera División, fue el Cádiz el que hincaba la rodilla en la anterior eliminatoria, cuando el goleador Nacho Sánchez marcaba en el último minuto un auténtico obús que dejaba fuera de la Copa al equipo amarillo (3-2).

El Real Unión es el 13º en el grupo II de la Primera RFEF, está encuadrado en el grupo del Atlético Baleares, de hecho sacó un punto de su visita al Estadio Balear el pasado 4 de Septiembre. Tras un arranque complicado el equipo irundarra ha conseguido remontar en la clasficiación.

El histórico Real Unión, uno de los clubes fundadores de la liga en 1929 y que tiene cuatro Copas en sus vitrinas. Su actual propietario es Unai Emery, quien adquirió el club en el que tiene profundas raíces ya que su abuelo Antonio Emery fue portero del equipo y el presidente del club es su hermano Igor Emery.

El Mallorca vuelve a la competición con una gran noticia e inédita para el técnico Javier Aguirre, le enfermería vacía. Recuperado el portero Dominik Greiff, que ya ha jugado varios amistosos con el equipo en los últimos días, cuenta con otro fichaje más como es Tino Kadewere, que está mostrando cosas muy interesantes y ha recuperado finalmente a Pablo Maffeo, lesionado ante el Espanyol en liga.

En la convocatoria esteán Rajkovic, Leo Román y Greif; Raíllo, Valjent, Russo, Copete, Nastasic, Cufré, Maffeo, Giovanni, Jaume Costa; Dani, Galarreta, Baba, Antonio Sánchez, Grenier, Kang-In Lee, Battaglia; Abdón, Muriqi, Ángel y Tino Kadewere.

El equipo ha viajado este mismo martes al País Vasco para el encuentro de esta noche, 21h. Es una incógnita qué equipo presentará Aguirre, ya que no habiendo liga puede permitirse jugar con bastantes titulares aunque es probable que quiera ver también a jugadores menos habituales, y en especial los que no han podido competir, como los mencionados Greiff y Kadewere.

En cuanto a la proximidad del mercado, Aguirre ha dicho que a día de hoy no tiene noticia de altas y bajas, que no tiene previsto ningún movimeinto aunque sabe que en cualquier momento puede salir un jugador cuando se abre el mercado y ha dicho en torno a su futuro que no le ocupa ahora mismo. Aguirre acaba contrato y estaría dispuesto a seguir pero por ahora no se ha producido ese primer contacto.