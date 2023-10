El RCD Mallorca sigue reñido con el gol

No hay manera. El RCD Mallorca sigue atascado y se resiste la segunda victoria de la temporada, o la primera en casa. Los bermellones llevan una seguidilla de partidos en los que la falta de acierto de cara a portería están privándoles de un buen puñado de puntos.

Es curioso porque ganaron uno que quizá no merecieron ganar, en Balaídos, y empatan o pierden en partidos en los que merecen mucho más. Les ha pasado ante el Barcelona, Rayo, Valencia, Real Sociedad y les pasó ante el Getafe. Fueron los bermellones quienes tuvieron las ocasiones más claras e hicieron más por ganar.

Pero de nuevo el desacierto ante portería, esta vez no fue el portero David Soria como en el caso de Remiro, el que privó al Mallorca de la victoria. Se vio en el remate centrado de Abdón a la media vuelta, se vio en los remates fuera de Dani Rodríguez o Jaume Costa, en el no remate de Muriqi dentro del área o en el remate de Larin, este sí rechazado por David Soria pero que no iba entre los tres palos. Es cuestión de definición.

Curiosamente, el Mallorca ha rematado más a portería que uno de los mejores de la liga, la Real Sociedad, 44 remates del Mallorca por 41, pero obviamente con menor efectividad. Preguntado por Tiempo de Juego de la Cope el entrenador bermellón por cuál es la causa de esa falta de acierto en la definición, descarta Javier Aguirre que sea por falta de confianza o una cuestión mental:

"No creo que sea de confianza, si algo tienen Dani o Jaume es gran confianza en sí mismos y autoestima. Tienen el culo pelado. Es de técnica. En los entrenamientos meten golazos. No creo que sea tema mental fíjate. A fuerza de ser sincero, nos está tratando bien la gente, la prensa, el entorno, entendiendo nuestros momentos. Esto nos tiene tranquilos, la gente se fija en que el equipo hace lo que tiene que hacer pero que nos está faltando la guinda al pastel. Entrará algún día, el portero se resbalará, no levantarán la bandera, o penalizarán un codazo en el área que esta vez no vieron, o algún día entra en el poste y va adentro en lugar de para fuera. Esto son 38 jornadas. Estamos mal en resultados pero en los últimos partidos estoy contento, después de la debacle en Girona el equipo lleva unos partidos buenos y la gente lo valora y eso nos transmite confianza y seguridad".









El RCD Mallorca afronta semana intensa con la Copa el miércoles en Boiro y el sábado la siempre difícil visita al Villamarín ante un Betis que ayer ganaba con golazo de Isco a Osasuna, 2-1.

REAPARICIÓN DE MAFFEO.-

La gran noticia para el Mallorca fue la vuelta a la convocatoria el pasado fin de semana del capitán Antonio Raíllo y de Pablo Maffeo. El primero no llegó a participar, el técnico no quiso arriesgar pero sí quiso que estuviera con sus compañeros ya en la concentración. Mientras que Pablo Maffeo disputaba los últimos minutos de partido en el medio campo por delante de Giovanni, quien ha cumplido perfectamente y el sábado volvió a ser de los destacados.