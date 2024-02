El RCD Mallorca recupera a Abdón para un duelo clave ante el Rayo

No será una semifinal de Copa del Rey que ilusiona a tanta gente pero es más crucial si cabe el encuentro del domingo contra el Rayo Vallecano. Una semifinal copera te puede llevar a la leyenda pero los puntos te dan la vida en primera división y tiene el descenso a tres puntos.

El RCD Mallorca hace cinco jornadas que no gana y no ha marcado un gol en los últimos tres partidos, dos de liga y uno de Copa. El domingo no cuenta con Cyle Larin por tarjetas y es habían encendido las alarmas con la posible lesión de Abdón Prats. El delantero se retiraba lesionado ante la Real Sociedad el pasado martes. Fue en un lance fortuito en un contacto con un rival, Abdón torcía completamente el pie derecho.

Tras esa acción, el jugador estuvo varios minutos en el césped y después se levantaba con dificultad. Estuvo algunos minutos intentando reponerse, le dolía mucho y cojeaba. En seguida Aguirre había ordenado a Muriqi que se prepara para entrar porque a Abdón le iba a costar continuar.

Sin embargo, las noticias son positivas y la lesión no ha sido grave y todo ha quedado en un susto. El tobillo del jugador ha aguantado bien y si no hay novedad estará en la convocatoria ante el Rayo Vallecano. Es probable que Javier Aguirre se decida a darle la titularidad a Vedat Muriqi en estas circunstancias, algo que aún no ha hecho desde el regreso del delantero tras la lesión. Reaparecía el pasado 20 de Enero ante el Villarreal en los últimos 10 minutos. Aguirre le va dosificando y ha ido dándole minutos progresivamente. Les preocupaba que ese gemelo no se resintiera y le han cuidado.

El encuentro es ante un Rayo que viene de perder ante el Sevilla pese a dejar buenas sensaciones y también en la jornada anterior en el Metropolitano donde mereció puntuar. Sólo tiene cuatro puntos más que el Mallorca así que los bermellones además de mantener el pequeño colchón con el descenso podrían meter en el lío al Rayo si ganan. En la primera vuelta empataron a dos en un partido con arbitraje polémico con un penalti en el descuento que privó a los bermellones de la victoria. No podrá sentarse en el banquillo visitante Francisco que cumplirá su segundo partido de sanción.

El árbitro será Munuera Montero, que dejó mal recuerdo en el pasado encuentro de Copa del Rey ante el Girona con dos penaltis dudosos y la expulsión de Raíllo.