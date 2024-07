El RCD Mallorca rechaza una oferta del Krasnodar por Giovanni González

El RCD Mallorca continúa en Birmingham con su pretemporada mientras en el mercado de fichajes sigue trabajando sin prisa pero sin pausa. Hasta el momento han llegado tres fichajes, Mateu Morey, Takuma Asano y se incorporará Johan Mojica en cuanto acabe sus vacaciones tras el subcampeonato en la Copa América.

Pero si se trabaja en las incorporaciones, no es menos cierto que la operación salida está siendo movida. Si bien todavía no se ha producido ninguna venta, los rumores son muchos en torno a varios nombres. El RCD Mallorca, que acababa de rehazar una oferta del Génova de la serie A italiana por Leo Román por considerarla insuficiente, 4'5 millones más variables, también ha dicho no a una oferta del Krasnodar por Giovanni González. El lateral es objeto de deseo del club ruso pero igualmente el Mallorca considera que la oferta es baja.

Se habla de una oferta de unos tres millones de euros por Gio, pero Pablo Ortells no parece dispuesto a menospreciar la tasación de los jugadores. Por ahora no hay acuerdo pero está claro que el hecho de que el equipo tenga tres laterales derechos, Maffeo, Gio y Morey, hace factible la salida de Gio si el club ruso aumenta su oferta. A principio del verano era Pablo Maffeo quien parecía estar en el mercado, pero ahora parece que quien va a salir es Gio.

Atención a Rajkovic.-

Por otro lado son incesantes también los rumores sobre la posible salida del portero Predrag Rajkovic, algo que también sería ley de vida después de su gran Eurocopa y siendo uno de los jugadores más apetecibles de la plantilla. Rajkovic ha demostrado su categoría en el Mallorca y está en un momento óptimo para aceptar una oferta de un club que le ofrezca más dinero del que gana en el Mallorca. Atención a la opción del Villarreal si finalmente el club amarillo traspasa a su portero Filip Jörgensen al Chelsea, una operación que parece puede cristalizar.

Hasta el momento se está hablando de una oferta árabe por Rajikovic que el meta vería con buenos ojos, aunque a Son Moix no ha llegado ninguna oferta formal por ahora. En el club una salida de Rajkovic tampoco se vería mal ya que aclararía el panorama en la portería. Es posible que el Mallorca ingresara más por Rajkovic que por Leo Román.