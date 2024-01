El RCD Mallorca pregunta por Nemanja Radonjic

El RCD Mallorca está buscando desde hace semanas un extremo en el mercado para reforzar el ataque. Han aparecido nombres como Bryan Gil (imposible) el francés Alexis Flips, por el que tampoco hay nada. Pero un jugador que está en el radar del Mallorca y de otros clubes es el serbio Nemanja Radonjic, del Torino.

Según el periodista especialista en fichajes Fabrizio Romano, el Mallorca está muy interesado en el atacante, que ha estado cerca de ir al Monza. El jugador busca más protagonismo para no perderse la Eurocopa, ha disputado 10 partidos y marcado tres goles en el presente campeonato. Pero según Romano, el acuerdo con el Monza se ha roto y el Mallorca está atento a esta situación.

Se trata de un jugador que podría venir muy bien al ataque del Mallorca, daría un salto de calidad.

La pasada temporada jugó 28 partidos y anotaba dos goles en la serie A. El Torino pagó dos millones de euros por él al Marsella. Se trata de un jugador muy veloz y con mucha calidad para desequilibrar, pero que no tiene continuidad, de ahí que esté en el mercado. Lo cierto es que el jugador ha tenido desencuentros con su entrenador, Ivan Juric. Uno muy sonado fue en el derbi de Turín el año pasado, cuando duró 15 minutos en el campo tras entrar en la segunda mitad y anotar un gol la Juve de inmediato. El técnico responsabilizó a Radonjic del gol y decía tras el partido:

"Me cuesta entender estas cosas, en mi opinión, le falta completamente el respeto a este deporte. Tienes cosas que sabes que debes hacer, vienes e inmediatamente haces lo contrario, significa que no estás en el juego. Este muchacho tiene talento, pero evidentemente en estos seis meses trabajando juntos no he podido convertirlo en un jugador de fútbol. En una esquina, necesitas estar presente y alerta. Puedes hacerlo bien o mal, pero debes estar presente. Radonjic tuvo una semana de entrenamiento espectacular, todos pensamos que podía marcar la diferencia y por eso nos sentimos defraudados. Creo que ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho mal”. Si el jugador reconduce su actitud puede ser un gran jugador, y habrá que ver si en Mallorca donde se produce ese cambio.

En este momento el Mallorca busca un lateral diestro por la lesión de Maffeo además de un extremo por lo que el tiempo restante de mercado puede ser bastante animado en Son Moix.