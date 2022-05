El RCD Mallorca nunca ha ganado en el horario de las 14h

El RCD Mallorca se enfrenta el sábado al Granada en la lucha por la permanencia, un duelo directo, un punto separa al Mallorca del descenso que precisamente marca el equipo granadino. Un duelo marcado en rojo por la afición mallorquinista que se va a movilizar y que puede llenar el Estadio de Son Moix.

Pero para conseguir el lleno se enfrenta a algo mucho más incontrolable, el horario del encuentro, 14h del sábado, que no ayuda, no facilita que las familias puedan acudir al estadio. Para conseguir la victoria se enfrenta a algo más intangible y difícil de descifrar, nunca ha ganado en este horario desde que lo instaurara LaLiga. Hace dos temporadas en Primera División ya no tuvo fortuna con el horario en el estreno. En Segunda división la pasada campaña jugó un partido y tampoco ganó.

Y en lo que llevamos de temporada nada menos que once partidos habrá disputado el Mallorca en el horario de la comida, incluyendo el de este sábado ante el Granada. Pues bien, en los diez disputados hasta el momento a las 14h los bermellones no han conseguido vencer ni una sola vez. Parece una auténtica maldición. De los diez encuentros de esta temporada sólo tres han sido en Son Moix hasta la fecha.

Y es que el RCD Mallorca era plato apetecible fijo para ese horario desde el arranque de la temporada por la presencia de sus jugadores asiáticos, Kang-In Lee y Takefusa Kubo. Obviamente LaLiga iba a programar muchos partidos a este equipo en su búsqueda del mercado asiático, era algo que se daba por descontado y que el mismo ex entrenador bermellón, Luis García, indicaba en sus comparecencias de prensa en las que también pedía algo de misericordia y que no fueran tantos partidos a esa hora.

Xesc Ramis, autor del libro "Diccionario del Real Mallorca" , documentalista sobre el RCD Mallorca, ha recordado los encuentros disputados por el Mallorca en ese horario. Son nada menos que nueve derrotas en los partidos de las 14h, entre ellas ante el mismo Granada en la primera vuelta por 4-1 en Los Cármenes y antes del parón navideño.





Te subo la apuesta. Todos los partidos oficiales jugados por el @RCD_Mallorca a las 14 horas: pic.twitter.com/B2BQKa56zw — Xesc Ramis (@soydelmallorca) May 4, 2022