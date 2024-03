El RCD Mallorca se enfrenta en una fina inédita de Copa al Athletic

De manera brillante el Athletic de Bilbao se ha metido en la final de Copa del Rey tras golear 3-0 al Atlético, 4-0 en el global de la semifinal. En un ambiente encendido como acostumbra San Mamés (incidentes graves en la previa de una minoría radical al margen), los hermanos Williams, algo así como dos Mbappes en las bandas del Athletic, destrozaron al Atlético.

Ambos hermanos, Iñaki y Nico, se dieron los dos primeros goles y el tercero fue obra de Guruzeta. Un Athletic en el que juega un jugador clave en los años pasados en el RCD Mallorca como es Íñigo Ruiz de Galarreta, con bastantes compañeros del actual Mallorca, el equipo en el que relanzó su carrera lo que le valió su vuelta a casa, al Athletic.

Pero además, el técnico rojiblanco, Ernesto Valverde, acabó su carrera como jugador en el Mallorca, en la temporada 1996-97. Fue en la isla donde empezó su formación como entrenador aprovechando aquel año como futbolista. Ahí empezó el camino de una carrera prolija en los banquillos en la que acabaría dirigiendo a equipos como su actual equipo en una primera etapa, Espanyol, Villarreal, Valencia, Olympiacos o Barcelona.

No acaban ahí las conexiones, nada menos que Aritz Aduriz, un icono del Athletic y que tuvo una etapa brillante en el RCD Mallorca, trabaja ahora en el club bermellón. Quién se lo iba a decir, él que ha metido goles increíbles para el Athletic, que ha sido coreado en San Mamés, que se ha despedido del fútbol junto a su familia en la misma Catedral, ahora iba a ver esta final de su Athletic trabajando en su Mallorca, adjunto al director deportivo Pablo Ortells. Qué vueltas da el fútbol. No será fácil ponerse en su piel el 6 de Abril en La Cartuja de Sevilla.

Esta cuarta final de Copa del Rey de la historia del RCD Mallorca será inédita, algo que no hubiera ocurrido de ser el Atlético porque hubiera sido la opción de revancha de la primera final, la de 1991 en el Santiago Bernabéu, con Serra Ferrer en el banquillo. No será así. Lo que no cambia es que el Mallorca no será el favorito y que jugará como visitante por antigüedad ante el Athletic. Así que el Mallorca no vestirá de bermellón y habrá que ver si viste de negro, azul o una camiseta nueva.

Son 23 Copas las que tiene el Athletic por una el Mallorca, cuando se fundó el Mallorca en 1916 el Athletic ya había ganado seis Copas; es la final número 40 de los rojiblancos pero han perdido las últimas seis finales, que se dice pronto, no la ganan desde hace 40 años, 1984, por lo que toda la presión será para el Athletic. Al Mallorca no le podrán ganar a ilusión, por supuesto, pero en cuanto a responsabilidad, es para el Athletic. Ernesto Valverde pronosticaba tras clasificarse un partido "a cara de perro" en el que "ninguno de los dos equipos dará un balón por perdido".

Lo cierto es que en el vestuario bermellón había quien tenía claro que el rival que les convenía era el Atlético, sabiendo que sería siempre el favorito el rival por potencial, pero al Atlético han sabido ganarle hasta tres veces en los últimos dos años, con el Athletic es otra cosa. Sólo una victoria en los últimos 12 enfrentamientos, los últimos precedentes son más que preocupantes. En San Mamés esta temporada fueron barridos, 4-0 en San Mamés, 0-0 en Son Moix.

La última victoria bermellona fue hace dos años en Son Moix, 3-2, el Mallorca de Luis García ganaba al Athletic de Marcelino en Son Moix; adelantaban Salva Sevilla de penalti y Ángel Rodríguez a los bermellones, empataban para el Athletic Raúl García(2-1) Álex Berenguer(2-2), para finalmente sentenciar el Mallorca con un tiro de Kubo que tocaba el palo y rebotaba en Unai Simón.

Pero el reciente duelo fue hace tres semanas y los bermellones fueron barridos en Sas Mamés, 4-0 con dos goles increíbles de Yuri nada más empezar, Guruzeta y Muniain. Así que los bermellones tendrán que ser mucho más obstáculo para contrarrestar la electricidad del equipo de Valverde y su mortal velocidad en las bandas con Iñaki y Nico Williams, además de todo lo que les genera entre líneas Oihan Sancet.

El ritmo al que juega el Athletic es muy alto y ahí es donde sufre el Mallorca, porque se les mueve mucho y les hacen correr hacia atrás. Por ello Aguirre intentará cerrar espacios y es probable que salga con un repliegue intensivo para no permitirles correr. La alternativa de presionar la salida como hizo ante el Girona es exigente y también puede ser efectiva tapando a Galarreta pero teniendo en cuenta que los balones largos cruzados a los costados pueden hacer sufrir mucho a los carriles, que en el Mallorca son de ir para arriba sea Gio o Maffeo, sea Costa o Lato. Queda un mes para la final, pero el mallorquinismo ya está activado con las reservas. Salir de la isla para 20.000 mallorquines no será tarea fácil, habrá muchos vuelos charter y habrá barcos. En ellos está ya el club y su agencia así como las peñas.









