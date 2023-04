El RCD Mallorca busca reencontrarse con la victoria en Balaídos

De las 14h a las 21h del lunes. El Mallorca cierra la jornada 29 ante el Celta en Balaídos con la intención de reencontrarse con la victoria. Llevan los bermellones seis jornadas sin ganar y sin rascar casi nada fuera de casa. De hecho en Valladolid el Mallorca dio un pequeño paso adelante al mejorar sus prestaciones y aunque con suspense, rascar un punto.

Lo cierto es que en Zorrilla tuvieron ocasiones para haber ganado, de hecho para haber encarrilado pronto el partido, pero el mal día en finalización de Amath lo impidió. En este segundo desplazamiento consecutivo por lo tanto el objetivo es romper esa mala racha, es el periodo más largo sin conocer el triunfo de la era Aguirre.

Aunque el equipo no peligra, tiene que volver a ganar inmediatamente si no quiere comprometer su situación. "Muy mal tendríamos que hacerlo para no salvarnos" decía el capitán Raíllo el jueves en Deportes Cope Baleares. Pero el fútbol es muy de rachas, se trata de acabar con esta cuanto antes para los intereses de los bermellones, a siete puntos del descenso tras la derrota del Valencia.

Hace mucho que el Mallorca no gana en Balaídos, desde 200, otro estímulo para enfrentarse a un equipo que lleva siete partidos sin perder y que al fin ha encontrado con Carvahal sacar ese potencial que tiene el equipo. Será un duelo de goleadores entre Muriqi y Aspas, ambos con 12 tantos. Y vuelve Gabri Veiga, el jugador pujante de este Celta.

En el Mallorca Aguirre sólo dispone de tres centrales, los que jugarán en el día de hoy, recupera a Giovanni y Baba tras sanción, precisamente el único gol liguero de Gio fue en Balaídos la pasada temporada. Con cinco bajas en total, por sanción Copete y Costa, más los lesionados Dani, Nastasic y Augustinsson, Aguirre se encuentra sin lateral zurdo y con tan solo tres centrales. Lo más probable es que Gio y Maffeo se repartan los laterales y que mantenga la tripleta Valjent, Raíllo y Hadzikadunic. Aunque el capìtán ha estado entre algodones toda la semana, se mostraba convencido de jugar el pasado jueves.

La duda está en qué hará en medio campo con el regreso de Baba, si volverá el ghanés o mantendrá la dupla Galarreta-Morlanes. El técnico admitía que con Morlanes había mantenido una charla que había sido positiva para ambos. Y la otra duda es si mantener a Amath.

El senegalés es un caso raro, estuvo en todas, generó un montón de ocasiones, pero estuvo muy desafortunado en el remate. ¿Qué hacer? otra oportunidad o recuperar a Tino. Otra opción es jugar con Baba, Gala y Morlanes adelantando a Lee junto a Muriqi.

El técnico se ha llevado a cuatro jugadores del B por las bajas, son Gayá, Marcos Fernández, Miki Llabrés y se estrena Luis Montiel,el menor de los hermanos Montiel e hijo del ex jugador mallorquinista Óscar Montiel. Su hermano Tófol volvió de la Fiorentina y trata de reconducir su carrera por ahora en el filial. Luis es un pivote zurdo con buenas condiciones. Aguirre también habló bien de Marcos, el lateral, jugando al despiste con la posibilidad de que pudiera jugar.