Rajkovic brilla en su debut en la Eurocopa

Saltaba la sorpresa en el estreno de Serbia en la Eurocopa, un partido atractivo ante Inglaterra, una de las selecciones que están más en la lupa como posible favorita al título. Y Predrag Rajkovic era titular. Sorprendente porque hasta la fecha el meta del RCD Mallorca era el segundo portero de su selección.

Normalmente a la sombra de Milinkovic Savic, el portero mallorquinista era la apuesta del seleccionador, el ex jugador Dragan Stojkovic. A Rajkovic se le vio con la tranquilidad que le caracteriza, la procesión debía ir por dentro porque exteriormente se mostraba con una gran calma ya en el túnel de vestuarios. Serio pero sin transmitir preocupación o estrés. Como si fuera lo más normal del mundo, como le conocen los aficionados bermellones.

No cabe duda de que a sus grandes condiciones como portero hay que añadir su gran templanza, su personalidad. Se le vio en todo momento muy seguro, no pudo hacer nada por evitar el gol de Bellingham, un cabezazo a bocajarro lejos de su alcance, pero estuvo muy sobrio en todas sus acciones. Cuando tuvo que despejar lo hizo, cuando tuvo que ordenar lo hizo a una Serbia que no fue menor ante la talentosa inglaterra.

De hecho, Serbia dejó una grata impresión y sometió durante buena parte del encuentro al equipo dirigido por Southgate. Sin embargo, Serbia adoleció de pegada, fue cándida en los tres cuartos de campo donde solían morir sus ataques. Sí tuvo algunas ocasiones claras y sobre todo en su propia portería evitó algún gol más de los isleños.

Era la mejor intervención del partido, de nuevo un centro al área que remataba la otra gran estrella inglesa, Harry Kane, también a bocajarro. Pero Rajkovic tenía, pese a la proximidad del delantero, una gran velocidad de reacción y conseguía desviar el balón al larguero y evitar el segundo gol de Inglaterra.





Serbia ha empezado con derrota esta Eurocopa pero dejando una buena impresión, dando la sensación de que puede hacer algo en esta Eurocopa y llegar a los cruces. Su próxima cita es el jueves a las 15h ante Eslovenia y el día 25 ante Dinamarca.













Leo Román de nuevo decisivo.-

No ha sido Rajkovic el único portero bermellón que ha brillado este fin de semana. El portero cedido al Oviedo, Leo Román, volvía a ser decisivo con su equipo en la ida de la final de ascenso a Primera División. En un Carlos Tartiere a rebosar, el Oviedo se imponía 1-0 al Espanyol y de nuevo el meta se mostraba seguro en todo momento.

En un ambiente de los que se recueran de por vida, con el Tartiere a reventar, los carbayones han dado un paso hacia el ascenso y esto puede ser también importante en el futuro del portero ibicenco, ya que en caso de ascenso su regreso al Mallorca podría complicarse pese a tener contrato. También hay que contar con el interés de otros equipos.

Leo sólo tuvo una indecisión en el partido en un balón aéreo que intento embolsar pero ante la oposición de un jugador del Espanyol acabó perdiendo el balón que por fortuna para él rebota en el defensa y podía capturar.