Rafa Nadal: "No sé todavía cuándo volveré"

Montecarlo dijo sí pero Rafa Nadal dice ya veremos. El tenista quiere estar seguro de que está en condiciones para competir a un nivel que le satisfaga antes de anunciar su presencia en el torneo de Montecarlo, un clásico en su calendario que ha ganado hasta en 12 ocasiones.

Rafa Nadal ha dejado claro que va día a día, queriendo dar pasos seguros y viendo sus sensaciones, en este proceso de recuperación tras la lesión muscular en el psoas iliaco del pasado mes de Enero en el Abierto de Australia. Desde entonces no ha vuelto a la competición y va progresando cada día en la tierra batida en su Academia en la puesta a punto.

"Sigo mi rumbo, no sé todavía cuándo volveré es la verdad, estoy en fase de incrementar el trabajo, lo diría si lo supiera pero no lo sé. No sé quién saca esta información (sobre Montecarlo), si fuera cierta lo confirmaría pero desgraciadamente no lo puedo confirmar. Si digo una cosa que después no cumplo, pues prefiero decir algo cuando lo sepa realmente".

Nadal se mostró relajado y sonriente en su reaparición pública, no en vano era un día especial para él y el equipo de su Fundación que preside su madre Ana María Parera y que dirige su esposa, Mery Perelló. El ganador de 22 Grand Slams sobre estos Premios creados por su Fundación que "estoy contento de estar aquí en estos primeros premios de la Fundación después de que muchas instituciones, personas, fundaciones, nos pidieran ayuda para desarrollar sus proyectos. Nos es imposible llegar a todos y a través de estos premios pues recibirán una ayuda. Intentamos premiar a quienes según el criterio del jurado hayan sido los mejores".

La Fundación Rafa Nadal premia a cada ganador en esta primera edición de sus premios con una dotación de 15.000 euros. Los premiados han sido los siguientes:

-Cooperación al Desarrollo: Fundación Kirira.- Acceso a la educación a niñas y adolescentes en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina, mediante la construcción de un aulario, dotado de energía solar en la Escuela de Primaria de Nkaraku (Kenia)

- Deporte: Casal delsInfants.- Deporte como eje vertebrador para mejorar la salud física, psíquica y emocional para chicas de entre 12 y 16 años en el municipio de Salt, Girona



- Educación: Asociación el Arca.- poyo a las transiciones educativas en contextos de alta vulnerabilidad como estrategia para mejorar el éxito escolar de los menores del barrio de Natzaret, Valencia



- Innovación Social: Mamás en Acción.- Acompañamiento para los niños y niñas que no tienen padres o no pueden vivir con ellos cuando están enfermos y solos en el hospital



- Salud y Bienestar: Lo Que De Verdad Importa.- Cada voluntario tiene la misión de acompañar y escuchar a una persona mayor haciendo realidad la publicación de su biografía







??¡Enhorabuena a los ganadores de los I Premios Fundación Rafa Nadal!??



Estamos muy felices de anunciar los proyectos galardonados en las 5 categorías de los primeros premios @frnadal, que se hacen realidad gracias al apoyo de @telefonica ?? pic.twitter.com/jRVuucrXEf — Fundación Rafa Nadal (@frnadal) February 9, 2023

