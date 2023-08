Problema central para Pablo Ortells en el cierre de mercado del Mallorca

Sería un giro de guión inesperado pero en el fútbol no puede descartarse nada, un regreso de Matija Nastasic tras declinar renovar no se puede descartar. El RCD Mallorca sigue buscando un defensa tras la lesión de Antonio Raíllo y Nastasic sigue sin equipo desde que decidió no firmar la renovación hace justo ahora dos meses.

Todas las opciones que ha trabajado el club con su director de fútbol Pablo Ortells a la cabeza han encallado hasta ahora, convirtiéndose en un problema central para el club y el propio entrenador, Javier Aguirre, que dispone de pocos efectivos. Lo cierto es que si ya era una necesidad la incorporación de otro defensa, tras la lesión de Raíllo se ha convertido en una prioridad. No es el Mallorca el único club encallado en este punto, hasta ocho equipos de Primera División buscan un central.

Las opciones que se han trabajado hasta ahora y que han trascendido no han llegado a ningún lado. Empezando por César Montes, petición del entrenador Javier Aguirre, debido a las pretensiones del Espanyol, 10 millones de euros, que es lo que pagará el Almería por hacerse con el mexicano.

Otra opción que ha trascendido ha sido el defensa del Arsenal, Rob Holding, pero según ha podido saber Deportes Cope Baleares las posibilidades de su llegada son mínimas. El club habría explorado también la opción de Mitrovic, defensa serbio del Getafe, pero el Getafe bajo ningún concepto le dejará salir, Bordalás cuenta con él.

Javier Aguirre está contando con Giovanni González como central diestro, con Valjent en el puesto de Raíllo en el eje de la defensa y Copete como central izquierdo. En esa demarcación aún no ha debutado Van Der Heyden, pero el técnico ha dicho que no quiere poner a un zurdo en el otro lado. Quizá eso frene también el posible regreso de Nastasic.

Hay que tener en cuenta que Aguirre ha demostrado hasta ahora no conta con Gayá, al que ve demasiado verde para la Primera División y la idea era cederle esta temporada tras haber renovado. Si no llega nadie está claro que Gayá tendrá que quedarse y quizá disponga de oportunidades.