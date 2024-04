Los problemas del RCD Mallorca esta temporada no son nuevos, son los de cada jornada, la falta de gol. Aunque el duelo ante el Real Madrid no fue prolijo en ocasiones para los bermellones, ya que tan solo dispusieron de un par, el Mallorca tiene un problema con el gol desde el arranque de campeonato y de hecho es el segundo menos realizador de Primera.

Javier Aguirre volvía a lamentar el poco acierto en el área contraria, no ya en remates sino también en el acierto en tres cuartos de cancha. Es cierto que el entrenador mexicano plantea partidos con el equipo bien replegado y que tiene mucho campo por delante para contraatacar, algo en lo que el equipo no es precisamente virtuoso, ya que no ha marcado a la contra. Sí ha marcado a balón parado o en juego. El Mallorca, con 25 tantos empatado con el Rayo, sólo ha marcado más goles que otro equipo, el Cádiz con 21.

Cabe destacar que los últimos goles del Mallorca han sido marcados por defensas, Raíllo, Copete, Nastasic, incluso Gio en Copa, goles a los que hay añadir el de Antonio Sánchez contra la Real Sociedad. El último gol marcado por un delantero del RCD Mallorca fue el 11 de Febrero contra el Rayo Vallecano, Muriqi de cabeza anotaba el gol de la victoria en su único gol tras su lesión. Lleva cinco goles tan solo el delantero estrella del equipo, igual que Abdón, y tras una ausencia de tres meses por la lesión con su selección no ha vuelto a mostrar el nivel de antes, le está costando mucho tener ese ritmo y confianza anteriores y que hicieron que la pasada temporada se saliera con 15 tantos.

Pero Muriqi ha sido el último delantero en marcar en liga, son peores los registros en liga de Abdón y Larin. El mallorquín, héroe en la Copa del Rey y máximo goleador total del equipo con 11 tantos, no marca sin embargo en liga desde el pasado mes de Noviembre. El gol al Cádiz del 29 de Noviembre es su último tanto liguero. Es cierto que no es titular y que juega ratos. De hecho ante el Real Madrid su único tiro fue en su primer contacto con el balón a centro de Lato. Y el caso más dañino es el de Cyle Larin, una de las grandes inversiones del club. Sólo lleva dos goles en la liga siendo el jugador que más remata a portería del RCD Mallorca. Su último gol data del 13 de Enero ante el Celta.

El técnico Javier Aguirre lamentaba con frustración el pobre bagaje: "todo el año, las áreas nos han condenado, la ofensiva, el último tercio lo he dicho. El área defensiva la hemos recuperado, la ofensiva no. Ese último tercio, por eso estamos con 31 puntos solamente. Sólo nos queda seguir trabajando la definición, seguir dando confianza a los delanteros. Tenemos gente con buen pie, somos un equipo que juega mejor con la pelota que el año pasado, el ataque construido, falta que no hay manera de marcar. Es culpa del entrenador, los jugadores han dado la cara por mí. Si tuviéramos gol estaríamos quizá en otra zona".

El técnico agradecía el apoyo de la grada a Abdón: "A mí me encanta, no le he visto nunca una actitud negativa, debe ser muy emotivo para él, es bonito que todo el campo coree tu nombre, debe ser fantástico".

Dani Rodríguez dice que "este año está siendo un poco así. Creo que la reacción está siendo buenísima tras perder la final de la Copa del Rey. Hemos estado siempre dentro de los partidos excepto algún partido como el del Girona. Tenemos que dar un poco más en el último tercio".