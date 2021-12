Pau Tomàs: "Si viéramos que no creen en nosotros se nos pasaría algo por la cabeza"

Una nueva derrota. El Palmer Alma Mediterránea Palma sigue sin poder sacar sus partidos adelante, 82-94 ante Almansa en el último partido en Son Moix de 2021 y ya van seis derrotas consecutivas desde que lograran la única que tienen en el casillero. Frente a Almansa fue otro ejercicio de impotencia en el que a pesar de un primer cuarto esperanzador en el que se pusieron por delante y sorprendieron con su ritmo, los locales acabaron siendo de nuevo superados por el rival.

Los lanzamientos de sus interiores como Gydra desde fuera y posteriormente el juego bajo el aro del ex Palma Grabauskas, así como las entradas de Bercy,hicieron mucho daño todo el partido al equipo de Pau Tomàs y Álex Pérez. De hecho, Tomàs se centró en las carencias del equipo en el juego interior a la hora de analizar la derrota que produjo una nueva sensación de impotencia máxima en el equipo, que a pesar de todo estuvo en el partido hasta el final, luchando hasta el último segundo, pero con opciones remotas de darle la vuelta.

A pesar de que el refuerzo de Pavelka y sus 2:17 están dando nuevas posibilidades al equipo, y se pudo comprobar al ofrecer más opciones para el bloqueo y continuación, para que se le pudiera alimentar dentro, lo cierto es que aún no se le sacó todo el partido a esas nuevas opciones que les da el jugador eslovaco. Una nueva demostración de Wesley Van Beck con 27 puntos que no sirvió para ganar. La diferencia estuvo además de la menor capacidad anotadora que su rival en la floja defensa, muy fácil para Almansa, demasiado para un equipo como el Palmer que necesita defender perfecto para tener opciones dado que tiene menos puntos.

El club intenta encontrar algún refuerzo más tras la llegada del pívot, los técnicos lo han pedido encarecidamente porque con lo que hay no alcanza para competir en la LEB Oro. Pero llama la atención que el club haya mantenido su apuesta por los técnicos y no se cuestione su continuidad, una confianza que no todos los entrenadores en el deporte profesional. Sobre este aspecto y si ellos se ven con fuerzas para seguir peleando, Pau Tomàs hizo esta reflexión:"Es duro no lo negaremos. Claro que estamos con fuerzas porque cuando llegamos aquí el lunes de lunes a viernes el trabajo es buenísimo, los jugadores lo dan todo y hay un respeto brutal. Vemos que creemos. En el momento que viéramos que los jugadores no creyeran en nosotros se nos pasaría algo por la cabeza. No hay grietas que puedan hacerte pensar 'estos jugadores ya no creen en nosotros'...no, en el momento en el que tuviéramos esa sensación seríamos honestos, no engañaríamos a nadie. No es así. Nos demuestran que creen a muerte en nostros. No tenemos más que agradecer a Guillem (Boscana, el presidente) y toda la junta directiva y el respeto de todos los jugadores que continúan creyendo en nosotros".

Sobre el futuro inmediato, el técnico indicaba que "lo primero seguir trabajando cada día, después somos conscientes del esfuerzo que está haciendo el club para buscar en el mercado a ver si podemos conseguir algo que nos ayude en estas carencias sobre todo en el juego interior. Hemos traído a Pavelka y se trabaja en la búsqueda de algún refuerzo. Nosotros sin embargo independientemente de que venga alguien nosotros hemos de mejorar al equipo a nivel de corazón, de espíritu, de intensidad en nuestro juego interior",