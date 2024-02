Patrick Soko: "Nos fijamos en lo que hacemos nosotros, no nos presiona el Castellón"

UD Ibiza y CD Castellón se han puesto de acuerdo esta temporada hasta para perder al mismo tiempo. Un pulso histórico que mantienen estos dos equipos,colíderes con 54 puntos, por regresar a Seguna División y que están liderando con contundencia el grupo II de la Primera RFEF. Cada vez que el Castellón falla, es decir no gana, lo hace también el Ibiza.

Pasó la semana anterior con sendos empates y en el último fin de semana con la derrota del Castellón en Mérida se le ponía delante otra oportunidad magnífica a los celester para ponerse líderes. Pero ocurrió lo inesperado, igual que los albinegros habían perdido en Mérida, los celestes lo hicieron al dia siguiente en Linares, ambos ante dos rivales en descenso.

En esta ocasión será precisamente el Mérida el que visite a la UD Ibiza en Can Misses el domingo a las 12h. Los ibicencos quieren corregir errores tras su segunda derrota del curso (segunda, que se dice pronto), y acumular dos jornadas sin ganar, ya que empataron la semana anterior en Can Misses.

El máximo goleador del equipo no es un 9, sino un jugador de segunda línea, Patrick Soko, quien a pesar de jugar en la banda lleva nada menos que ocho goles. Ha demostrado ser uno de los mejores fichajes de la remodelada plantilla de la Udé. Procedente del Huesca, está siendo un gran valor para el equipo. Sobre la derrota decía que "sabemos lo que es perder y ganar, tenemos claro que no tenemos que repetir los partidos malos que estamos haciendo. Hay que seguir trabajando en los entrenamientos y ojalá consigamos los objetivos que quedan".

El camerunés no cree que el equipo se sienta presionado por la temporada del Castellón: "presión no, mis compañeros y yo sabemos lo que tenemos que hacer, no nos fijamos en los otros equipos sino en nosotros mismos. En competir entre nosotros y reflejamos lo que hacemos en los entrenamientos en los partidos".

Tiene claro que no es lo mismo ahora que en la primera vuelta porque los puntos son más caros y sobre todo ya les tienen muy vistos: "los equipos nos ven, nos apretan. La sensación que tuve es que unos minutos no estuvimos finos. Es normal, no vamos a atacar 90 minutos igual. Los equipos nos estudian y nosotros debemos corregir las cosas. Quedan muchos partidos, ojalá sigamos ahí arriba y tenemos claro que hay que dar un poquito más".









Un Mérida que viene envalentonado y creyendo más que nunca en la permanencia tras dar la gran sorpresa al ganar al Castellón.

