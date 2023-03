El partido del año para el Voleibol Palma

Se juegan la temporada, el club Voleibol Palma busca la permanencia ante el colista este sábado a las 18h en Son Moix. Si gana al Boiro mañana en Son Moix podrá sentarse a esperar el domingo a ver qué pasa con su otro rival directo, el Textil Santanderina, que juega en Melilla.

En caso de derrota, los mallorquines asegurarían su continuidad en la Superliga. Se miden a uno de los equipos más modestos del campeonato perteneciente a una población de 18.000 habitantes y que ha estado en la liga del Voleibol Palma. Quén lo iba a decir hace unos años pero la realidad es esta en un equipo que ha sufrido todo el año, sin el potencial económico de antaño e incluso sin patrocinador, con el apoyo de algunas firmas como Urbia además del patrocinio institucional, ha podido disputar la Superliga siempre viviendo al límite de sus posibilidades deportivas.

En el parón del pasado fin de semana por la Copa del Rey, el Voleibol Palma hizo una diada de voleibol con un partido de entrenamiento entre su propia plantilla y presencia de aficionados, mucha juventud, a quien el técnico Abel Bernal pedía micrófono en mano que les apoyen en esta final contra el Boiro. "Nos jugamos la temporada y aquí abajo vuestro apoyo se nota mucho" decía a la afición.

Así que este sábado a las 18h en Son Moix, con el Mallorca-Elche al lado a punto de jugarse, afrontará con los incondicionales del voleibol su finalísima. El técncio Abel Bernal comenta que "nuestros planes pasan por ganar a Boiro y nos basamos en que ya les hemos ganado ahí, pero los planes suyos son los mismos. No nos podemos relajar en ningún momento, no podemos pensar que tenemos nada ganado porque ellos vendrán a tope. Si queremos conseguir la permanencia tenemos que ganar este partido. Me da igual si el partido de Textil se juega antes o después; me relajaría mucho si el domingo podemos ver la derrota sin puntuar de Textil y que nos podamos salvar".

Y es que una temporada tan sufrida como esta para el histórico equipo mallorquín se ha hecho dura desde antes de arrancar. La falta de patrocinador que hizo peligrar la presencia en Superliga, los problemas para configurar la plantilla. Un equipo viviendo en el alambre desde el principio sabiendo que había que conseguir ganar a los otros dos candidatos al descenso, ser simplemente algo mejores que el resto porque iban con lo justo. Sin duda una temporada así "se hace larga, muchas derrotas consecutivas, muchos partidos sin puntuar por la mínima...es difícil. Tenemos muy claro que tenemos que ganar el fin de semana y venimos centrados para ello" .

El receptor Fran Fernández indica que "en el vestuario se comenta que es una final pero nuestro pensamiento no puede ser todo el rato ese. Si jugamos un buen partido al nivel que hemos jugado algunos sets últimamente la victoria se va a quedar en casa y ese es nuestro objetivo".