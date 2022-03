El Palmer Alma Mediterránea se complica la permanencia

Si el día en el que te juegas la vida ofreces tu peor versión tienes muy pocas posibilidades de conseguir el objetivo. Salvar la LEB Oro ya era complicado antes del duelo ante Iraurgi, después de la derrota ante el equipo de Azpeitia mucho más.

El Palma hizo un muy mal partido y recordo al de la primera vuelta de campeonato, no al que se estaba viendo en las últimas semanas. Sólo en el primer tiempo estuvo metido en el partido, sin tener fluidez y sin el acierto de partidos anteriores. Atenazado en un principio, con poca movilidad ofensiva y sin encontrar buenas situaciones de tiro, tampoco demasiado intenso en defensa, pero estaba en el partido.

Esto cambió en el tercer y último cuarto. El equipo se fue cayendo a medida que avanzaban los minutos, blando en defensa, muy blando, ante un Iraurgi que empezó a meterlo todo con Hevia destrozándoles, Savkov martilleándoles o Mendiola haciéndoles daño dentro. Nada que ver con el Palma agresivo y confiado que se había visto, como si estuviera bloqueado.

Sólo algún triple de Brown les mantenía en el partido pero las ventajas empezaron a ser considerables hasta el 101-80 final. Encajar 101 puntos de un equipo que lucha por la permanencia como tú, encajar 35 puntos en el último cuarto, habla bien a las claras del descalabro monumental del equipo de Pau Tomàs y Álex Pérez.

Tomàs se muestra frustrado por el nivel del equipo: "se ha notado la tensión de lo que nos estábamos jugando los dos equipos. Les doy la enhorabuena porque han estado por encima de nosotros, han demostrado que ellos sí querían jugar el partido. No podemos estar tres cuartos sin entrar en bonus, nuestra intensidad defensiva no ha sido la que necesitaba el partido. Hay que analizar el partido".

Sobre las opciones de permanencia, indica el técnico que "nos quedan once partidos, once finales para nosotros y a pensar en el domingo" y muestra su decepción por el bajo nivel defensivo: "hemos sido nosotros los que hemos permitido que nos metieran 35 puntos. El último cuarto sin entrar en bonus, no es que haya que salir a hacer personales pero sí tener un nivel de intensidad mucho más alto para que no puedan anotar así. No hemos presionado el balón como debíamos y son justos vencedores".

El equipo mallorquín se queda en cinco victorias mientras que Iraurgi se ha ido a nueve y además le ha ganado el basket-average. Restan 11 partidos no pueden permitirse apenas tropiezos. En este momento la clasificación la cierra Huesca con tres victorias, la última anoche y próximo rival del Palma el domingo a las 19:30h. Palma tiene cinco, Prat ocho e Iraurgi y Valladolid 9. Palma afronta los partidos ante Huesca y Prat, dos rivales directos no pudiéndose permitir partidos como el de ayer si quiere mantener alguna opción.