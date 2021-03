El Palma Futsal, en la antesala de su Copa de España más especial

El Palma Futsal cuenta ya las horas para viajar a Madrid. El equipo entrenado por Antonio Vadillo afronta esta semana una nueva edición de la Copa de España aunque en este caso la situación es muy diferente a la de otros años. A la situación que se vive actualmente con el COVID19 y todo lo que ello implica, para el Palma Futsal hay un hecho clave y ese es la ausencia en este desplazamiento tan importante de Miquel Jaume.

El presidente del club balear era el hombre que siempre se situaba a la cabeza de la expedición en este tipo de compromisos y su fallecimiento supone que el de mañana sea el primer viaje a una Copa de España en la que su presidente no va a estar, un hecho que puede servir de motivación para los mallorquines en una ocasió como esta en la que la posibilidad de ganar un trofeo puede ser una total realidad.

La figura de Miquel Jaume ha estado irremediablemente presente en la rueda de prensa que Antonio Vadillo y Jose Tirado, entrenador y director general del Palma futsal, respectivamente, han ofrecido hoy en el Restaurante Ca'n Eduardo. Allí tanto técnico como dirirgente han hablado de la importancia del partido del jueves y del momento en el que el equipo balear llega a una competición en la que, por cuarta vez, se topará con su verdadera bestia negra: El Movistar Inter.

"Todos pensábamos que este año Inter era un equipo más, por decirlo así, mortal pero han pasado siete meses y ya vemos que es candidato a todo en Europa y en España. Diría que nos llega en el mejor momento porque ahora ya sabemos cómo es Inter y a que Inter vamos a enfrentarnos", ha afirmado Antonio Vadillo que sobre lo que supondrá vivir la Copa de España sin Miquel Jaume ha apuntado: "El recuerdo de Miquel estará presente, sin duda, pero no tiene que ser limitante para nosotros. Lo que queremos es que allá donde esté se sienta orgulloso pero no debe pesarnos o suponer más presión", ha indicado un Vadillo que ha confirmado que la única duda con la que cuenta el Palma para el partido es la de Marlon, ex de Movistar Inter.