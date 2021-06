Novak Djokovic preparará Wimbledon en el Mallorca Championships

Bombazo para el Mallorca Championships si finalmente se confirma la presencia de Novak Djokovic en las pistas de Santa Ponsa para preparar Wimbledon. Su participación en el torneo parece que no está en los planes del número 1 pero ya sería importante para el torneo contar con el ganador de Roland Garros en sus pistas.

No dejaría de ser paradójico que Novak Djokovic preparara el asalto a Wimbledon y por lo tanto el vigésimo Grand Slam que le permitiría empatar con Nadal y Federer en la isla de Nadal. Pero puede ocurrir, el número 1 del mundo ha recibido un invitación del Mallorca Championships para entrenar en sus pistas de hierba en Santa Ponsa (Mallorca).

Es la primera edición del torneo pero no cabe duda de que el Mallorca Championships ha conseguido ya la promoción que necesitaba para lanzar el único torneo español en hierba y que se va a disputar del 19 al 26 de Junio. A la participación de un top 5 y ganador de un Grand Slam (EEUU) como Dominik Thiem, se une ahora la presencia probable de nada menos que Novak Djokovic para entrenar.

Tiene sentido que Djokovic acepte la invitación del Mallorca Championships porque la hierba del torneo mallorquín es la misma de Wimbledon y está supervisada por el All England Club. Otra cosa es que el jugador pueda disputar el torneo, lo que parece que no se contempla. Sin embargo, el número 1 del mundo dispone de unas pistas extraordinarias y el atractivo de Mallorca para cargar las pilas antes del siguiente y no menos exigente reto que va a ser el torneo londinense, en el que el serbio tiene ya cinco triunfos.

Lo más llamativo sería ver entrenar a unos metros de distancia a Djokovic y Nadal o que el torneo fuera escenario de algún encuentro entre los grandes rivales del tenis actual y que protagonizaron un clásico extraordinario en la semifinal de Roland Garros el viernes pasado. Se ha especulado mucho en los últimos días en cómo afecta a Nadal esta derrota y si disputará Wimbledon.

Lo que no se encontrará Djokovic en Mallorca son unas condiciones parecidas a las de Londres, si bien es cierto que la ola de calor con la que ha empezado la semana en la isla tampoco es lo habitual en este mes de Junio. Esta ola pasará y se equilibrará un poco el termómetro que estos días puede alcanzar los 36 grados.

Además de Thiem, el torneo cuenta con la participación de Nick Kyrgios, Pablo Carreño, Feliciano López, Karen Kachanov, Casper Ruud o el local Jaume Munar.