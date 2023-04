Rafael Nadal tampoco estará en el Mutua Madrid Open. El jugador mallorquín ha comunicado, a través de un vídeo hecho público en sus redes sociales, que no podrá jugar en el torneo madrileño ya que la recuperación de la lesión en el Psoas está yendo más lenta de lo que en un principio estaba previsto. "Se han seguido todas indicaciones médicas, pero de alguna manera la evolución no ha sido la que en principio nos dijeron y nos encontramos en una situación que es difícil", ha reconocido Nadal en el vídeo grabado en su academia en el que ha comunicado su ausencia en un torneo tan importante para él como es el de Madrid.

"Están pasando las semanas y tenía la ilusión de poder jugar en torneos que son los más importantes en mi carrera como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros y de momento me he perdido Monte Carlo y Barcelona. No voy a poder estar en Madrid desgraciadamente", ha apuntado un resignado Nadal que deja claro también en dicho vídeo que no va a rendirse y va a seguir trabajando para poder recuperarse y estar en disposición de poder seguir compitiendo en los próximos torneos que tiene agendados en su calendario.

De hecho, el propio Rafa comunica en el vídeo que han decidido dar un golpe de efecto en lo que respecta a la recuperación de su lesión. "La lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para para competir. Estaba entrenando, pero ahora hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga. No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé", explica el tenista de Manacor que marca también la hoja de ruta para su futuro. "No me queda más que intentar estar con la actitud adecuada durante todo este tiempo, intentar darme la oportunidad de competir en alguno de los torneos que queda de la temporada de tierra y no me queda más remedio que trabajar y estar con la mentalidad adecuada", asegura el tenista mallorquín