Muchas dudas en torno al regreso de los aficionados del Mallorca a Son Moix

El sorprendente anuncio hecho por el Gobierno de España este miércoles, atendiendo las peticiones de LaLiga y la ACB para que pueda entrar un mínimo de aficionados a los partidos, ha tenido un gran impacto en Mallorca y sobre todo genera muchas dudas.

Por un lado era un agravio difícil de argumentar que hubiera público en competiciones no profesionales u otras ligas como la Segunda B, la Liga Nacional de fútbol sala o la LEB Oro, que clubes como UD Ibiza, At.Baleares, Peña Deportiva o Poblense dispusieran de presencia de espectadores y el RCD Mallorca no. El Gobierno se había negado hasta ahora a abrir la mano en el fútbol profesional, entendiendo quizá que moviliza a muchas más personas y el riesgo era más alto.

Pero la Liga contestaba que un mínimo de aficionados, con las medidas de seguridad adecuadas no tenía por qué conllevar ningún problema. Además está el argumento económico y social, los clubes llevan más de un año sin vender entradaso abonos y los aficionados sin poder entrar. Un impacto de imagen y comercial que LaLIga de Javier Tebas debió poner sobre la mesa de negociación con el ministro Rodríguez Uribes.

Esta inesperada medida, cuando está a punto de concluir la temporada, ha cogido a contrapié a los aficionados y a no pocos clubes. En el RCD Mallorca había sorpresa en la jornada de ayer.

Pero la situación es Baleares es más compleja porque es una de las pocas comunidades que ha conseguido mantener con amparo judicial el toque de queda tras haber finalizado el Estado de Alarma. El toque de queda es desde las 23h hasta las 6h y esto colisiona directamente con el horario del partido de este domingo, Mallorca-Alcorcón, que empieza a las 21:30h.

En caso de que finalmente ya puedan entrar los aficionados este domingo, podría darse el caso de que el Mallorca estuviera a punto de ascender a la Primera División y que los aficionados presentes en el Visit Mallorca tuvieran que abandonarlo antes de que se produjera. El toque de queda sólo puede rebasarse por causas justificadas entre las que no figura la asistencia a espectáculos o competiciones deportivas.

En cuanto a la última jornada en Son Moix, que será el lunes 24 siempre que Mallorca y Zaragoza se jueguen algo todavía, está por ver si estará vigente para entonces el toque de queda. El partido está fijado para el lunes 24 de Mayo a las 21h. Pero el toque de queda está vigente hasta el 23 de Mayo en Baleares por lo que quizá no habría ya ningún problema. Eso, claro está, siempre que el Govern no decida prorrogar el toque de queda, algo que también es probable, el Govern decidirá hoy qué hacer con estas medidas restrictivas.

A todo esto, ¿qué opinará el ejecutivo de Francina Armengol sobre el regreso del público a Son Moix? el número de 5.000 como máximo ya sería la mayor cantidad de aficionados movilizados para una competición en el último año. Hay que recordar que en Segunda B el máximo ha sido de 1.200 aficionados en el Estadio Balear, Can Misses o Municipal de Sa Pobla.

El protocolo elaborado por la Liga para el regreso de los aficionados indica que deberá ser escalonado por diferentes accesos como es lógico y en franjas horarias. Distancia en la grada de 1.5m entre no convivientes, mascarilla y prohibición de comer y beber en el interior. Básicamente lo mismo que venía aplicándose en Segunda B.

La decisión del Gobierno central puede colisionar con la visión que tiene sobre el control de la pandemia el Govern Balear, que está yendo muy despacio en la reapertura y priorizando llegar al verano con una buena situación sanitaria que permita tener temporada turística. ¿Se opondrá el Govern a esta decisión? ¿permitirá al RCD Mallorca que abra la puerta a los aficionados?

En caso positivo, el RCD Mallorca deberá organizar qué 5.000 aficionados podrán acudir al Visit Mallorca, si los 5.000 primeros socios o un sorteo ante notario para elegir a los agraciados, presumiblemente sería la segunda opción. El último partido con público en Son Moix fue el Mallorca-Getafe en Primera División el 1 de Marzo de 2020.

En cuanto al toque de queda, está claro salvo que el Govern rectificara con una excepción su propia ordenanza publicada en el BOIB que no está permitido saltárselo para acudir a un espectáculo o competición deportiva. Las excepciones son básicamente los desplazamientos para asistencia sanitaria, de farmacia o veterinaria de urgencia; desplazamiento de personas trabajadoras ida o vuelta para acudir a su centro de trabajo y que no permitan teletrabajo, así como desplazamientos para servicios esenciales, sanitarios y sociales; cuidado de personas mayores, menores, personas dependientes, con discapacidad o especialmente vulnerables; actuaciones urgentes ante órganos judiciales o dependencias policiales; retorno al lugar de residencia habitual después de haber hecho alguna de estas actividades; causa de fuerza mayor u otra situación de necesidad justificada, lo que incluye desplazamiento a o desde puerto o aeropuerto en el caso de que ese desplazamiento derive de la llegada o salida de avión o barco.