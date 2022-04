La MLS viene a por Matthew Hoppe y el RCD Mallorca debe decidir

El Atlanta United de la Major League Soccer ha venido a por Matthew Hoppe, delantero estadounidense del RCD Mallorca. Y no es el único, en Estados Unidos apuntan a su delantero internacional como objeto de deseo de diferentes equipos de la liga más ambiciosa del fútbol norteamericano, según informó el periodista Paul Tenorio.

El Atlanta United envió al jefe de ojeadores Jonathan Spector a Mallorca, pero poco habrán podido ver del jugador. En todo caso sí habrán podido ver al jugador para conocer su opinión sobre su situación deportiva. Pero no es tan solo el equipo de Atlanta el interesado en Hoppe. Serían varios los equipos que están preguntando al RCD Mallorca por un delantero que no está entrando en los planes de Javier Aguirre como tampoco entró en los planes de Luis García. El joven internacional estadounidense, de 21 años, apenas ha tenido minutos en su primera temporada en España, temporada que se complicó por varias lesiones que le impidieron tener disponibilidad. Y cuando estuvo en óptimas condiciones fue el último de la fila en la nómina de delanteros.

En un año en el que el Mallorca ha tenido serias dificultades con el gol, el rendimiento de los delanteros ha sido bastante decepcionante, sólo la llegada de Muriqi en el mercado invernal ha dado mayor punch en el área al equipo bermellón, lleva ya cuatro tantos empatado con Salva Sevilla (en este caso todos de penalti).

Hoppe fue una apuesta del club el pasado verano por un delantero de un club histórico de Alemania que había descendido, el Shalke 04, y en el que había marcado seis goles en la Bundesliga. El estadounidense tenía ofertas de varios equipos europeos, entre otros el Everton, y se consideró una buena oportunidad, igualmente una oportunidad cara para un club como el RCD Mallorca, porque tuvo que pagar unos 3.7 millones de euros según apuntaron en Alemania, por la propiedad del jugador que fichó hasta 2025.

Ahora el Mallorca se plantea seriamente su traspaso, dado que no cuenta para el técnico y la fecha del cierre de mercado en la MLS apremia a tomar una decisión. El mercado se cierra el 8 de Mayo, por lo que algo que en princpio el Mallorca no se habría planteado dada la prioridad deportiva en la que está el club, luchando por la permanencia, ahora exige tomar una decisión. Hasta la fecha la propiedad del club se había mostrado muy interesada en su compatriota triunfara en el Mallorca y le veían como un gran activo deportivo y de imagen para el club y LaLiga en Estados Unidos, pero por ahora el joven delantero no ha podido demostrar nada. Ha jugado tan solo 127 minutos, su última aparición en el equipo fue ante la Real Sociedad el pasado 2 de Marzo.

El jugador agradecía a la afición mallorquinista su apoyo en Son Moix.

Veremos qué decisión toma el RCD Mallorca, tiene que decidir qué hacer y hacerlo pronto.