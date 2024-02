Martin Valjent anticipa el deseo del vestuario mallorquinista: "Me gustaría hacer algo importante"

Martin Valjent es uno de los rostros reconocibles de este RCD Mallorca, su continuidad en el equipo junto a los Raíllo, Dani Rodríguez o Abdón da personalidad a un vestuario en este ciclo que arrancaba con el descenso a Segunda B.

Valjent no vivió la temporada en la tercera categoría pero llegó inmediatamente después en Segunda A, cedido por el Chievo Verona. El entonces director deportivo del Mallorca, Javi Recio, vio en el eslovaco una gran oportunidad en el Chievo Verona. Con una opción de compra, Valjent acabó convirtiéndose en propiedad del club tras el ascenso a Primera División.

Con una temporada más de contrato por delante, Valjent acaba de jugar su partido 200 con la camiseta del RCD Mallorca, ha sido en el 1-1 en Mendizorroza ante el Alavés. El internacional eslovaco se muestra orgulloso por su efeméride:

"Orgullo, un privilegio y felicidad. El primer año estaba cedido y no podía ni imaginarme esto pero tenía ganas de quedarme. El Mallorca me ha influido mucho porque me ha cambiado la carrera, pude llegar a Primera, quedarme más de un año. En lo familiar me siento como en casa, mi hija ha nacido en la isla. Ha sido un punto de inflexión en mi carrera. Se ha construido una familia en el club, empezamos en Segunda División. El momento más especial fue la vuelta ante el Deportivo con el ascenso a Primera. También para el club ha sido importante".

En un fluido español, el central eslovaco ha sido desde el primer minuto el ejemplo de jugador de club, responsable en el campo, ejemplar en su integración, al poco tiempo ya hablaba castellano, alguien leído, estudioso. Menos serio de lo que aparenta en sus comparecencias, como cuando en un directo que él no creía en antena se puso a hacer peinetas al cámara. Un momento que pasó a la historia y que convirtió en un referente para los más jóvenes al defensa.

Valjent se muestra ambicioso por el reto que tienen por delante: meterse en una final de Copa del Rey. "Me gustaría hacer algo grande con mis compañeros en este club y hacer historia. Tenemos una gran oportunidad de acercanos a ello".