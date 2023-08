Mariona Caldentey: "Nosotras no tuvimos referentes"

Nada ni nadie podía amargar la celebración en casa de las campeonas del mundo. Tras una semana en la se ha hablado más de lo ocurrido con el presidente de la RFEF que del título conseguido, Mariona Caldentey y Cata Coll disfrutaron de la celebración en casa.

Un homenaje institucional en el Consolat de la Mar que se bañó en oro, un edificio histórico que abrazó una gesta histórica del deporte español y de unas jugadoras de nuestras islas formadas en la precariedad pero que han roto un techo de cristal del deporte.

Las campeonas del mundo, Mariona Caldentey y Cata Coll, no pararon de fotografiarse con los más pequeños, decenas de chicas y chicos que quisieron estar con sus referentes. Firmas, fotografías, abrazos fueron la constante en una tarde para el recuerdo. Todos los representantes institucionales estuvieron presentes encabezados por la presidenta de Balears, Marga Prohens, quien recibió como obsequio una camiseta de España de las campeonas. Las jugadoras recibían obsequios institucionales.

Además, el presidente del Parlament, Gabriel Le-Senne, del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la delegada del Gobierno, Aina Calvo, los alcaldes de Marratxí, Jaume Llompart, Felanitx, Catalina Soler y de Palma, Jaume Martínez, entre otras autoridades. Por supuesto también el presidente de la Federación Balear de fútbol Pep Sansó y el vicepresidente de la española y ex responsable de la balear, Miquel Bestard.

Acompañadas por sus familias, Cata y Mariona pasaron una tarde inolvidable y no dejaron que la polémica tapara la celebración. Cata Coll decía que "ahora es momento de celebrarlo y más adelante si hay que decir algo ya se hará. Personalmente he pasado un año muy complicado y qué mejor recompensa al esfuerzo que este Mundial, no podía terminar mejor la temporada".

Mariona Caldentey decía con una sonrisa que "las que somos más veteranas no tuvimos referentes de pequeñas, ahora hay muchos niños y niñas y significa que la sociedad va avanzando y seguiremos luchando para que siga así". La felanitxera reconocía que "al otro lado del mundo sentíamos vuestro apoyo. Muy agradecias por este apoyo y estos regalos, no sé dónde metermos todo. Cuando nos preguntan de dónde somos siempre decimos orgullosas que somos mallorquinas, de las islas.

Catalina Coll decía que "siempre estaremos agradecidos por el apoyo, agradecidas a todos los entrenadores que hemos tenido, siempre soñamos esto. Intentaré no celebrarlo más" decía la portolana con la voz rota por las celebraciones.

Por su parte la presidenta Marga Prohens decía que "vuestro triunfo no sólo es un hito deportivo, también un pas de gigante en la lucha por el reconocimiento de las mujeres en esta disciplina. Sois más que grandes futbolistas, sois símbolos para las generaciones futuras".





Les campiones del món @catacoll2001 i @mariona8co ja són a casa! Els hi he entregat un obsequi de part del Consell de Mallorca.



Un detall per tot el que ens heu donat: un triomf, però també obriu camí cap a la igualtat. Sou una figura a seguir per a moltes petites i joves! ???????? pic.twitter.com/OMGV479HYB — Llorenç Galmés (@Ll_Galmes) August 24, 2023

