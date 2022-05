No muchos futbolistas pueden decir que a los 26 años han levantado tres Copas de Europa. Es el caso del mallorquín del Real Madrid Marco Asensio, que vive horas felices por la Champions conquistada en París y por la nueva llamada del seleccionador Luis Enrique.

El ex bermellón acaba de incorporarse a la selección española tras un tiempo de ausencia, para preparar la Liga de las Naciones, este miércoles ya hay duelo ante Portugal. Mientras la mayoría de compañeros ha podido descansar unos días, Marco se incorpora directamente tras los deslumbrantes festejos por la décimo cuarta Copa de Europa del Real Madrid en el Santiago Bernabéu del pasado domingo.

Con la adrenalina aún de los inmensos momentos vividos, Marco Asensio ha explicado sus sensaciones: "como todo pasa tan rápido, a veces hay que parar a reflexionar en todo lo que estoy consiguiendo a nivel profesional. Es algo tremendo tener tres Champions, Cuando llegué al Real Madrid nunca lo hubiese imaginado. Es algo muy especial que se vive de manera muy distinta en el club en el que estoy. Una Champions más, la he disfrutado muchísimo y no me quiero quedar aquí, quiero más. Intento disfrutar de este título al máximo porque nunca se sabe cuándo es la última y lo valoro y lo enfoco de esta manera" explica en un reportaje de la Selección española de fútbol.

A los mandos de su vehículo mientras conduce en dirección a las Rozas, Marco explica sus sensacione al volver a la selección y la gran competencia que hay: "muchos jugadores de mucho talento, de mucha calidad, y eso habla bien de la competencia que hay y eso es muy bueno. Intentar poner las cosas difíciles al mister, a Luis Enrique, para que cada convocatoria sea tan disputada. En mi caso trabajar al máximo, trengo máxima ilusión de volver a la selección, estoy muy contento y feliz porque es muy especial jugar con la selección española, esperemos dar el máximo y ganar todos los partidos de esta concentración".

En las imágenes se ve bromeando a Luis Enrique con Marco Asensio sobre su tercera Champions. El mallorquín continúa diciendo que "es una convocatoria de cuatro partidos, cuatro importantes que nos va a servir para preparar el Mundial, jugamos ante rivales fuerrtes. Estoy al 100% y con ganas de aportar el máximo a la selección y poder volver en la siguiente convocatoria. En estos torneos podemos dar muchas alegrías a la gente, es algo especial que podamos hacer feliz a la gente. Que ganemos y puedan ir a trabajar contentos y hemos conseguido algo importante para nuestro país. Todo esto supone disputar un Mundial. Me encantaría ganar un torneo con la selección, lo he vivido en categorías inferiores y es algo que no cambiaría por nada del mundo".

A Marco Asensio le queda un año de contrato con el Real Madrid, el haber perdido algo de protagonismo en las últimas semanas ha disparado la especulación sobre su posible salida por un posible traspaso, una constante en los equipos grandes, pero el jugador no tiene intención de moverse del Real Madrid, donde es feliz.