No eran palabras de compromiso, nunca lo son en el seleccionador, las que había pronunciado días atrás Luis Enrique sobre Marco Asensio. Había dejado claro el seleccionador que veía a un altísimo nivel a Marco, que podría jugar en diferentes posiciones cuando y como quisiera, que con esa actitud se iba a salir. No es por nada pero la gente del fútbol ve cosas que muchas veces la gente de fuera no ve. El mismo Miguel Ángel Nadal había pronosticado en Deportes Cope Baleares que Marco podía tener "un peso importante" en el equipo español.

Luis Enrique le había probado de nueve antes, y en el debut mundialista le dio la responsabilidad al ex jugador del RCD Mallorca de ser el atacante del equipo, pero no como falso nueve, sino como delantero. Es obvio que no es un 9, que es un jugador que se mueve por todo el frente del ataque, Marco se movió entre líneas buscando los espacios entre centrales y medio campo, se asoció siempre bien, tuvo ya una primera oportunidad a los pocos minutos, su remate se fue fuera por muy poquito. Pero a la segunda no perdonó, era el 2-0 de España, que lo estaba bordando con su fútbol combinativo veloz ante una Costa Rica que no llegaba al balón.

Marco Asensio como referencia, no sigifnica que lo sea ante Alemania, o sí, quién sabe qué planes tiene Luis Enrique, que ha recordado que no suele repetir equipo, algún cambio habrá, así que habrá que ve si mantiene el plan con Marco o le da la titularidad a Morata para reubicar al mallorquín.

A Marco Asensio se le ve con una confianza que se ha ido ganando en la última etapa en el Real Madrid, jugando bien, pero es con España con quien se muestra con más confianza. El jugador admite que Luis Enrique le ha hecho ver cosas diferentes en su forma de desenvolverse, tanto en el aspecto defensivo como ofensivo, cómo debe jugar, qué espacios y cuándo debe atacar, qué compromiso defensivo debe tener. Ayer se vio a Marco haciendo un sprint defensivo en una contra de Costa Rica.

Luis Enrique elogiaba al mallorquín: "Marco Asensio está espectacular, está a un nivel pletórico de confianza, hoy ha estado soberbio en la continuidad en el juego como nueve, en el remate, es un jugador top y me alegro mucho de que sea así".

Marco Asensio estaba feliz como todo el equipo español y agradeció la visita de su Majestad el Rey Felipe al vestuario.