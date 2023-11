Nueve jornadas sin ganar llevan Mallorca y Cádiz, a los que separa un solo punto. Es el primer duelo directo de la liguilla particular que tiene la suerte de afrontar en Son Moix el Mallorca. Cádiz y Alavés esta semana, la siguiente el Sevilla, visitarán a otro rival directo como el Almería y recibirán a Osasuna. Cinco rivales directos.

Todo antes de Navidad, es una mini liga por la permanencia que se juega en Son Moix, cuatro de los cinco en casa y ante rivales de "su liga" como se suele decir. En realidad la liga por la permanencia la juegan 13 o 14 equipos, todo lo que no son los grandes son equipos que pueden caer al pozo si tienen una mala dinámica, por más que este año se hayan empeñado tres equipos parece que en ponerse un lastre y lanzarse al mar. Almería, Granada y Celta se lo han puesto relativamente cómodo a sus antecesores, pero esto puede cambiar en cualquier momento.

Está acabando Noviembre, la liga es muy larga y los estados de forma y las dinámicas cambian a los largo de tantos meses, por eso harían muy mal en confiarse los equipos que ahora mismo marchan por encima del descenso. Mallorca y Cádiz han emitido ya ciertas señales de desesperación, de querer romper ya su mala racha de partidos sin ganar, ambos llevan nueve jornadas sin conocer el triunfo, tiene dos el Cádiz por uno el Mallorca, que no conoce la victoria en Son Moix.

De ahí que parezca que el fútbol le ha dicho al Mallorca "ahí tienes tu oportunidad, a ver si eres capaz de ganar ante tu gente". Volverá el fútbol 31 días después del último partido, el empate ante el Getafe. Ha habido como una sedación en mitad del campeonato por el aplazamiento de este partido ante el Cádiz y el parón por selecciones.

A las 21h puede haber muchas ausencias en la grada, es día entre semana, se juega la Champions y quién lo iba a decir, el Mallorca vuelve a una noche de Liga de Campeones 21 años después, pero no para jugar la mejor competición de clubes, sino para este partido liguero encajado esta noche debido al aplazamiento causado por la convocatoria de Muriqi.

Volverán al once incial Raíllo y Maffeo si no hay novedad y Aguirre dejaba bien claro en la previa que su futuro no pasa por este partido, incómodo y algo desconcertado por el hecho de que la primera pregunta de ayer fuera si se jugaba su futuro en este partido.

La única baja local es Muriqi, mientras que en el Cádiz hay bastantes bajas: Ledesma, Fede San Emeterio, Luis Hernández, Kouamé, Escalante y Martín.