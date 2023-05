El Mallorca Palma Futsal toca el cielo, Campeón de Europa

Si el deporte es algo grande es por historias como la del Palma Futsal. El club que hace 25 años puso en marcha el recordado Miquel Jaume ha conquistado su primer título, en su primera participación en la Liga de Campeones y por penaltis. La primera tanda de penaltis que gana el equipo mallorquín ha sido para conquistar el título más importante que podían alcanzar. Increíble.

Tuvieron que perder mucho a la vez que iban creciendo como club para llegar un día a a lo alto del podio y levantar la Copa de Europa.Nadie gana siempre y es la derrota la que forja a los campeones cuando se sabe aprender de la derrota. No es perder, es cómo afrontas el día siguiente como club o como deportista.

Esa es la historia del Palma Futsal, ahora Mallorca Palma Futsal para lucir más el nombre de la isla en su primera presencia europea. Y tuvo que ser en los penaltis, pero fue además después de haber tenido una victoria en semifinales en diferido, por el suspense del gol marcado fuera de tiempo por el Benfica que suponía el empate. La revisión demostró que estaba fuera de tiempo.

Ni en sus peores pesadillas nadie del club pudo imaginar que el día que se metían en una final de la Copa de Europa iba a ser con una revisión de vídeo.

En la final ante el bicampeón de Europa Sporting de Portugal tuvo que ser aún peor, con el sufrimiento de los penaltis. Tras el gol inicial de Mario Rivillos en el primer tiempo, el Sporting empataba en la segunda con un gol de genio de la joven estrella portuguesa Zicky Té. Con el empate llegaron las dudas y el Sporting tuvo su momento para llevarse la final. Marcon el segundo gol pero el challenge solicitado por el técnico Antonio Vadillo demostró que había existido agarrón previo a Marlon de Sokolov por lo que tras revisar la imagen los árbitros y deliberar en unos instantes interminables, anularon el gol.

Con empate se llegó al final de los 40 minutos, la prórroga sólo fue una prolongación y más de lo mismo. Dos porteros infranqueables, Luan Muller en el Palma, Guitta en el Sporting, dos porteros brasileños que lo pararon absolutamente todo, pero en la tanda de penaltis, Nuno Dias ponía a su segundo portero mientras el héroe era Luan que paraba uno de los penaltis. Vadillo se quedaba sin el otro portero porque Cavinato se encaraba con Muller y en la refriega acaban expulsados Barrón y Neves. El capitán no podía pasar ya a los penaltis.

Pero a pesar de la tángana que se armó, el Palma no se fue de la final y los lanzadores no fallaron. Tayebi, Cainan, Marlon, Cleber y el definitivo de Rivillos. Tuvo que ser el campeón de Europa quien lanzara el último con toda la frialdad para conseguir que el Palma Futsal tocara el cielo. Quién lo iba a decir, el equipo que siempre caía en las tandas de penaltis no falló ni un solo lanzamiento.

Llegaron jugadores para dar ese salto de madurez competitiva, los Tayebi, Luan Muller, Rivillos... se añadieron a los buenos jugadoes que ya tenía el equipo. Y hoy Mallorca presume de campeón de Europa. Aquella visión de Miquel Jaume, recordado ayer por todos en el Velódromo Illes Baleares a reventar con 5.200 personas y un público entregado, sonríe desde algún lugar. Miquel ya no está entre nosotros pero su recuerdo inspira y da fuerza al club y a su entrenador, Antonio Vadillo, quien a las 5h aún sin dormir mandaba un mensaje de agradecimiento a la afición con la Copa en la cama. La Copa vino a Mallorca y aquí se queda.





