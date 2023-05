Luz verde para intentar la renovación de Aguirre

No era un farol ni una mentirijilla para evitar que el asunto de su renovación ocupara la actualidad. Javier Aguirre lo tenía decidido así, primero la salvación, después hablar. No quería que nada distrajera el objetivo principal del club ni tampoco él quería comprometerse sin tener seguro que el equipo estará en Primera División la próxima temporada.

Con la salvación matemática en el bolsillo (aunque lleva diez puntos al descenso con doce en disputa, los enfrentamientos directos hacen imposible que el Mallorca baje), el RCD Mallorca tratará de avanzar en la renovación del técnico, no hay nada seguro aunque la predisposición por ambas partes es muy buena. Y ya se sabe que cuando dos partes quieren entenderse lo hacen.

Sin duda Javier Aguirre se ha ganado la renovación haciendo un estupendo trabajo desde su llegada al Mallorca en situación agónica la pasada temporada, llegó a falta de nueve jornadas y con el equipo en situación crítica y la goleada ante el Granada que parecía sentenciar a los bermellones a Segunda, fue capaz de voltear la situación.

Esta temporada el equipo no ha pasado apuros en ningún momento y está salvado a cuatro jornadas para el final. Nunca en descenso, nunca en problemas. Ha podido no ser el equipo más divertido del mundo pero es un equipo reconocible y duro de pelar para sus rivales. Su última respuesta sobre su futuro fue el pasado viernes, aún no daba por hecho el trabajo (todavía no era matemática): "He sido muy claro, en todo caso el representante es el que está en contacto con ellos (por el club). Le he pedido al club, a mi repre, que esperen hasta nuevo aviso. He dicho hasta el cansancio que estoy contento y hoy lo ratifico. La afición merece un equipo de primera, se merece alegrías. Sé que hoy la gente va a disfrutar sábado y domingo viendo fútbol con la tranquilidad que te dan 44 puntos. Puede ligar un tercer año en primera división, que sería buenísimo para consolidar el proyecto deportivo del club".

El tercer año consecutivo en Primera División será un paso adelante importante para la consolidación de un club que ha vivido un auténtico tobogán de descensos y ascensos en el lustro anterior a su retorno a Primera en 2020. El Mallorca tiene asegurada la 31ª temporada en Primera División, pero también en el entorno se pide que el equipo dé una paso adelante, que intente incorporar algunos jugadores que puedan dar un pequeño salto de calidad. Aunque este año tiene jugadores diferenciales como Lee y Muriqi, va a perder una pieza importante en medio como Galarreta y la plantilla ha dado un gran rendimiento para el potencial que atesora. Exprimir más sin nuevas vitaminas para el grupo va a ser difícil, máxime cuando un jugador como Kang-In Lee, el de más calidad del equipo, puede salir por las diferentes ofertas.