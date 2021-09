Lukas Lacko, campeón del Open by Sotheby’s International Realty

Lukas Lacko se presentó hace una semana en Manacor como uno de los grandes candidatos para conquistar la tercera edición del Rafa Nadal Open by Sotheby’s International Realty y el eslovaco no defraudó. El ex número 44 del mundo añadió este domingo su decimocuarta corona del ATP Challenger Tour a su vitrina tras culminar una semana perfecta en la pista central de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

Lacko consiguió remontar en la final al principal cabeza de serie del torneo Yasutaka Uchiyama 5-7, 7-6(8), 6-1. Con este triunfo, el tenista eslovaco levantó su primer título de esta temporada y añadió su nombre al palmarés de un evento que también han ganado Bernard Tomic, campeón en 2018, y Emil Ruusuvuori, en 2019.

“No era fácil venir aquí y jugar bien, pero desde el primer entrenamiento sentí que las condiciones aquí eran muy buenas para mi estilo de juego. Intenté darlo todo, y después de mucho tiempo por fin llegué a una final y la gané”, reconoció el eslovaco tras conquistar el trofeo.

Con 495 partidos de experiencia en el ATP Challenger Tour (297-198), el vigente No. 197 del mundo es una voz autorizada para hablar sobre el circuito. “Si comparas este torneo con otros Challenger, el nivel es muy alto”, indicó sobre el torneo que acogió la Rafa Nadal Academy by Movistar entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre. “En un Challenger no esperas este nivel de organización o instalaciones, todo está muy bien. Se disfruta mucho jugando aquí, es increíble”.

Joan Suasi, Director del Rafa Nadal Open by Sotheby’s International Realty, agradeció a los más de 9.700 aficionados que durante toda la semana han acudido a disfrutar del evento respetando todas las medidas y protocolos sanitarios. “A pesar de las circunstancias, creo que esta ha sido la mejor edición del torneo. Tanto jugadores como espectadores han disfrutado y el público ha respondido de manera extraordinaria”, aseguró tras la entrega de trofeos.