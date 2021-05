Luis García: "Es un proyecto para asentar largo tiempo al Mallorca en Primera"

Luis García está viviendo momentos muy intensos como entrenador del RCD Mallorca, ha conseguido el objetivo para el que vino, devolver al equipo a Primera División, ha sufrido la enfermedad de su esposa y durante todo el año no ha podido por la pandemia ir a visitar a su padre que se encontraba delicado. El técnico respira aliviado por haber logrado algo muy bonito que le asienta de cara al futuro en la entidad bermellona aun cuando tenía contrato en vigor por otra temporada.

Tiene claro el entrenador, que ha sido algo más que el técnico en la planificación, que las dificultades en Primera van a ser otras y que no se puede ir con la misma plantilla a la Liga Santander. El técnico lo dejó muy claro en El Partidazo de Cope, no está dispuesto a estrellarse porque cuesta mucho subir pero no cuesta nada bajar, el Mallorca ya ha pasado por eso. El técnico está muy comprometido con el grupo de jugadores que ha dirigido pero manteniendo la columna vertebral, jugadores como Reina, Raíllo, Valjent, Salva Sevilla, Galarreta, Abdón están renovados, hay que traer más jugadores de calidad.

Tras la victoria en Tenerife y preguntado por su futuro, sonreía: "Yo espero seguir, tengo contrato pero además espero seguir, estoy muy orgulloso de ser entrenador del Mallorca, creo que se me nota. Después de cinco años en el extranjero buscaba un lugar para estabilizarme. Cuando me llamaron ya dije que había que intentar venir a un club como el Mallorca. Ahora empieza lo bueno, si hacemos un buen trabajo en el club en comunicación conmigo claro, como han hecho este año, lo han hecho excepcional, felicito a Pablo Ortells por su gran trabajo. Si hacemos un buen trabajo otra vez es un proyecto para asentar largo tiempo al Mallorca en Primera. Sufriremos pero estoy convencido de que lo mejor está por venir y estar mucho tiempo en Primera con el Mallorca. No es fácil porque es otro nivel".

Sobre la planificación afirma que "después del Zaragoza nos reuniremos para planificar. Todos los equipos que suben tienen que reforzarse. Por ejemplo, sólo tenemos ahora mismo un delantero con contrato, tenemos a Budimir fuera pero ya veremos qué pasa. Tenemos una base y tengo confianza en este bloque de jugadores pero hay que pegarle un subidón y detalles de calidad para asentar al equipo. Yo creo nos van a salir bien las cosas, sufriendo porque el primer año se sufre mucho y perderemos bastantes partidos, pero si logramos asentar el primer año, que es clave, el club tiene un futuro muy grande. Estoy muy ilusionado con la temporada próxima. Ahora hay que terminar lo mejor posible y acabar con el dígito del 8, pasar de los 80 puntos como les dije a los jugadores".

El entrenador se muestra encantado con su equipo y con la temporada: "es histórica para un club como nosotros. Los números y el estilo, que he ascendido con otros equipos y de todo estoy orgulloso, pero el estilo de este equipo como entrenador me pone. Es un fútbol muy atractivo, presión alta defendiendo lejos. Espero que nos permitan celebrar algo con nuestra afición a ver si nos echan una mano dentro de las medidas que deba haber".

Las celebraciones en todo caso han sido espontáneas y de la más diversa manera en la isla. Si la noche del martes era la celebración en las Tortugas y las calles de Palma se inundaron de coches en el centro haciendo sonar la bocina, cada uno lo celebra a su manera. Por ejemplo esta imagen curiosa del puesto de socorrista en una playa.