Luis García: "Llevo dos expulsiones que creo que no merezco"

Pocas veces se ha visto al entrenador del RCD Mallorca tan frustrado y triste como tras el encuentro ante el Valencia. Luis García Plaza estuvo al borde del llanto, de pura impotencia, al relatar su expulsión. Ya se le vio absolutamente frustrado en el campo al tener que abandonar el banquillo, desesperado se diría. Tuvo que ser animado por los aficionados que se encontraban en esa tribuna cubierta al ver a su técnico así.

Luis García fue expulsado con roja directa por Jorge Figueroa Vázquez por decir "es amarilla" en una entrada de Diakhaby que hubiera supuesto la expulsión del central. Luis García dijo repetidas veces que era amarilla y lanzó una botella de agua al suelo, sin descalificar ni dirigirse con malas palabras a los árbitros. Un gesto de impotencia fue interpretado por el colegiado como un desaire intolerable y fue rápidamente hacia él para mostrarle la roja.

En el acta arbitral indica que "en el minuto 84 el técnico García Plaza, Luis fue expulsado por el siguiente motivo. Por salir desde su banquillo tirando una botella de agua al suelo, gesticulando con sus brazos y a viva voz dirigirse a mí en los siguientes términos de forma reiterada: "Eso es tarjeta, eso es tarjeta". En total, Luis García lleva dos rojas por decir en una ocasión "no nos pita ni una" y otra por decir "es amarilla" aunque de manera vehemente.

El técnico entiende que a él no se le juzga igual que a otros técnicos a los que él mismo nombraba públicamente, como Xavi Hernández y el Cholo Simeone. "He dicho tarjeta y he levantado la mano. Me es difícil de asimilar porque veo otros entrenadores que hacen más que yo, mucho más que yo. No lo sé, en esto estoy hundido, no entiendo, creo que no lo merezco, hago mucho menos que otros. La expulsión de Cádiz es de risa, esta es de amarilla lo entiendo. No es normal lo que me han hecho. Pido disculpas. Veo otros entrenadores, he visto a Xavi darle en el pecho a uno y decirle qué vergüenza, veo al Cholo salirse y hacer así (hace el gesto de la tarjeta), no me dejan moverme, lo siento de verdad, pido disculpas porque estoy dos partidos sin poder dirigir al equipo y es lo que más me duele".

Sobre el arbitraje, sin nombrarlo el club dejó este mensaje, la entrada de Alderete sobre Kubo que pudo ser roja.





Dudas en medio campo ante la Real.-

El equipo ya está centrado en un duelo importantísimo ante la Real Sociedad este miércoles, es el partido aplazado por la Supercopa y que supone una oportunidad de oro para intentar sumar y aumentar la distancia que ahora mismo es de cinco puntos respecto al descenso tras el empate del Alavés, si bien esa distancia podría reducirse considerablemente en función de lo que pase esta noche en el Granada-Cádiz.

El Granada tiene 24 puntos y el Cádiz 20. Una victoria del Cádiz dejaría al Mallorca a tres del descenso, que lo maracaría el Cádiz con 23. Una victoria del Granada dejaría a los bermellones a la misma distancia, lo mismo que un empate.

Para el duelo contra la Real Sociedad Luis García tiene serias dudas en medio campo debido a las molestias de Antonio Sánchez con las que abandonó el terreno de juego contra el Valencia. La incógnita es si puede contar ya con Iddrisu Baba, que lleva seis jornadas sin ganar, desde que se lesionara en la Copa de África con Ghana. Su último partido fue ante el Barcelona. El ghanés podría estar disponible ya, además Salva Sevilla jugó muchos minutos el sábado y es posible que el técnico quiera darle descanso.

La parte positiva está en el gran momento de forma de Kubo, el mejor de su equipo el sábado y la gran aportación de Giovanni González que sustituyó a Maffeo en la segunda mitad dando un altísimo rendimiento. Los fichajes de invierno han supuesto un salto para el equipo.