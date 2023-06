Las novedades se suceden pocas horas después de alcanzada la permanencia en Primera RFEF. La mayoría de casos estaban ya previstos y no son una sorpresa. De hecho el presidente Ingo Volckmann aún no ha regresado de su viaje y se prevé que la próxima semana se tome una decisión sobre la continuidad del técnico García Escudero, Tato. Ahora mismo tiene muchas más opciones de continuar el técnico de la salvación, pero va a depender de la voluntad del propietario del club, que apostó por él.

En cuanto a la plantilla, el Atlético Baleares tendrá que renovar la portería ya que se va a quedar sin los dos porteros de esta temporada por diferentes razones. A pesar de que el club está contento con Lucas Díaz y con el veterano René Román, parece que ninguno de los dos continuará.

En el caso de Lucas Díaz es por voluntad propia, según parece querría cambiar de aires por razones personales. El meta nacido en Ginebra ha tenido un buen rendimiento, en principio alternando con René cuando Jordi Roger era el técnico, y posteriormente afianzándose como portero titular con los siguientes técnicos.

En cuanto a René Román, a sus 39 años no pasa por su cabeza retirarse tras un año amargo en el que, además de jugar poco, ha sufrido la mala temporada del equipo, siendo él uno de los líderes del equipo, tratando de sumar desde su posición. Un año de desgaste en el que ha disfrutado poco, lo que le motiva aún más a continuar.

René ha recibido interés del Atlético Baleares por continuar pero el meta de El Bosque (Cádiz) tiene una oferta interesante de fuera de España, también tendría alguna otra opción en España. Así que parece que cambiará de aires.

La gran incógnita es el goleador Dioni Villalba, que no tiene decidido su futuro a pesar de todo lo que se ha llegado a decir, como que estaba fichado por el Málaga. En el Estadio Balear no le descartan aunque saben que está difícil por los pretendientes que tiene el delantero y porque el club está en línea de apretarse algo el cinturón.

El Atlético Baleares ha tomado ya algunas decisiones que comunicaba en las últimas horas, como las bajas de Hugo Díaz, Miguel Ángel Cordero y Lucas de Vega. No son ninguna sorpresa, el primero apenas ha rendido por las lesiones y el segundo había perdido un gran protagonismo, como él mismo decía en Deportes Cope Baleares. Cordero pasó de ser titular a ser este año el último centrocampista. Todo se torció cuando no quiso irse al At.Sanluqueño, no entró en los planes de Jordi Roger que además de secretario técnico empezó como entrenador la temporada.Con Tato tampoco ha jugado demasiado. En cuanto a Lucas de Vega, ha sido muy inconstante y su rendimiento tampoco ha convencido.

El Atlético Baleares comunicaba la continuidad de Josep Jaume, algo que se daba por hecho y quien se recupera de su grave lesión. Ha ampliado su contrato hasta 2025 el central mallorquín. La gran noticia en este capítulo será la renovación de Xisco Jiménez, que está con ganas de poder aportar más tras las lesiones que ha tenido desde su llegada en Enero. Su voluntad es quedarse, como indicaba en Cope.

En cuanto a otros movimientos, Dani Nieto tiene oferta de renovación pero también tendría una oferta del Ibiza según se cree en el Estadio Balear, y se negocia con Petcoff. No está claro que siga porque el club va a rebajar algo su nivel salarial y puede haber jugadores que no encajen o no quieran seguir. Finalmente, los cedidos Víctor Narro o Bilal regresan a sus equipos.

Con contrato están Laure, Marc Baró, Forniés, Navarro, Olaortua, Kevin, Jaume, Óscar, Tropi, Pastrana, Miguelete.