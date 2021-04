Los más pequeños vuelven a jugar un año después

La espera ha sido larga y tensa, los clubes y federaciones estaban muy molestos, también las familias al verse incapaces de explicar a sus hijos de 11 o 9 años por qué no podían jugar partidos cuando a lo mejor el hermano con 13 estaba jugando tranquilamente cada semana.

Baleares es una de las pocas comunidades autónomas en las que los chavales entre 6 y 11 años no juegan todavía partidos y tan solo entrenan. Era un clamor, pero algo cambió tras la última reunión mantenida hace una semana entre representantes de las Federaciones de deporte de equipo y de contacto (como fútbol, baloncesto o voleibol) con la Consellera d'Afers Socials i esports. En esa reunión estuvo la asesora de sanidad del ejecutivo balear Marga Frontera. Todos expusieron sus argumentos, las federaciones intentaron demostrar que el deporte es una actividad segura si se siguen unas pautas, como se hace en todas las categorías, y que se estaba perjudicando también el desarrollo de los más pequeños, amén del perjuicio económico para clubes y federaciones, en situación delicada.

Finalmente la Conselleria de Salut ha dado la autorización para esa vuelta a las competiciones advirtiendo que de la misma manera que ahora la situación es buena y se puede dar ese paso, en cualquier momento puede darse un paso para atrás si las cosas empeoran. Las Federaciones se comprometen a seguir inflexibles en las medidas de prevención y traslada el mensaje a los clubes que deben ser estrictos.

Sólo se disputará un partido por semana, la intención en palabras de la consellera d'aferts socials i esports Fina Santiago "no es recuperar la competición perdida sino que los niños puedan jugar tener la experiencia de la competición estos niños. Pueden jugar un partido por semana con la recomendación de que en Junio acaben estas competiciones. El protocolo que ya está aprobado por Salut que funciona en las otras categorías".

Santiago añade que "forma parte del proceso de desescalada, los ingresos en UCI e ingresos hospitalarios han bajado. Estamos muy contentos, hemos tenido la reunión con las Federaciones que han mostrado su alegría. Desde el 1 de Enero tenemos críos que van a entrenar y se merecían tener esta experiencia deportiva de la competición, que es una parte importante de la práctica deportiva".

No se podrán emplear vestuarios, máximo de dos adultos por menor, cada club debe tener un protocolo presentado y un responsable coordinador covid. Los más pequeños, que van a clase, que entrenan pero no podían jugar partidos, al fin van a poder hacerlo.

La Federación Balear de fútbol ha organizado una liguilla de ocho jornadas.

La plataforma SOS fútbol base mostraba el agradecimiento a todos los que han trabajado en esta campaña de sensibilización y pedía prudencia

La Federación de baloncesto también se congratulaba

