Diez días para que finalice el año, una época en la que los equipos piensan en cómo les ha ido su año, la evolución y así como los alumnos reciben estos días sus peores temores, las asignaturas pendientes.

Sin partidos en lo que queda de año en Primera RFEF, el partido ahora está en los despachos de Can Misses y el Esteadio Balear, ya que los clubes afrontan el mercado invernal que arranca el 2 de Enero. En el caso de la UD Ibiza, colíder de la categoría junto al Castellón, podría pensarse que hay poco margen de mejora, pero ya dijo el técnico Guillermo Fernández Romo que siempre están abiertos a mejorar. No descartó por lo tanto que pudiera llegar algún refuerzo. En cuanto a salidas, no espera el técnico que alguno de los que menos han jugado, como Neskes, pueda pedir marcharse. Habrá que ver.

Donde sí se preparan para una remodelación es en el Estadio Balear, pero para entrar primero hay que dejar salir, como es el caso del extremo andaluz Javi Moreno que ya ha dejado el Atlético Balares. Ahora hay una vacante y podría llegar otro extremo. Además, según contó Patrick Messow, en Deporte Cope Baleares, el club busca un delantero goleador con varias opciones encima de la mesa en el caso de que Jorge Martínez-Losa deje el club como se espera. En la rampa de salida está también el lateral derecho, Loren.

Además, se espera para 2024 la incorporación de Josep Jaume tras su larga convalecencia. Quien deberá recuperarse de una grave lesión es Forniés que tendrá para unos tres meses. Sus compañeros le mostraron su apoyo en el último partido ante el Córdoba.

Tras la llegada de Juanma Barrero, se puede comenzar a hacer un balance del ex entrenador del Mérida, tras 12 partidos y un comienzo dubitativo, el equipo está a 2 puntos de la salvación que la marca el Atlético Sanluqueño con 18 puntos.

La siguiente parada ya en 2024, el 3 de enero a las 21h, duelo directo, ya que visitarán al Linares, que ocupa el puesto número 18, que también está luchando por salir de la zona de descenso. En cuanto a la UD Ibiza, reciben en casa al Alcoyano el 3 de enero a las 16.30h en Can Misses