La lesión de Galarreta despierta los peores temores

La peor noticia en el Villamarín no fue la derrota aun siendo dolorosa por cómo se produjo (el penalti absurdo de Battaglia) sino ver salir en camilla a Íñigo Ruiz de Galarreta. El centrocampista se temía lo peor nada más recibir la entrada de Víctor Ruiz, ya que en seguida se lleva la mano a la rodilla izquierda.

La entrada fue muy aparatosa e innecesaria, en el centro del campo y llegando tarde el central del Betis. La pierna quedó aprisionada y algo se rompió en la rodilla. El propio jugador tenía malas sensaciones según le confesó a Salva Sevilla al descanso, según comentaba Salva al finalizar el encuentro. También el técnico Luis García Plaza decía que tenía mala pinta la lesión. Lo más curioso es que ni Soto Grado ni el colegiado del VAR, Estrada Fernández, vieron acción de roja y el central sólo vio la amarilla, a pesar de ser por detrás sin opción de jugar el balón. El partido tuvo otra entrada dura de Juanmi con la plancha por delante hacia la rodilla y tibia de Lee Kang-In, que tampoco fue merecedora de roja.

Sobre la jugada, Salva reconocía al final del partido que "se lo hemos dicho al árbitro pero lo han visto en el VAR y nos ha dicho que no era roja, ya no es que lo expulse, lo peor es que podemos perder a un jugador mucho tiempo, esperemos que las pruebas digan que no y le podamos tener cuanto antes con nosotros".

Galarreta conoce muy bien las sensaciones de una lesión de rodilla ya que ha sufrido dos graves con rotura del ligamento cruzado anterior. Esta vez ha sido la rodilla izquierda la que ha sufrido. En la primera lesión estando en el Mirandés fue la derecha. El futbolista podría haber dicho adiós a la temporada, a la espera de que el RCD Mallorca confirme el alcance de la lesión.

Galarreta estaba en un momento dulce de juego y el técnico había confiado en los úlitmos encuentros en la pareja Galarreta-Salva que tan buen rendimiento había dado la temporada anterior en Segunda. Ante la lesión de Baba, el técnico había optado de nuevo por esa pareja.

Un futbolista que sabe perfectamente también qué significan estas lesiones y que conoce las sensaciones es su rival ayer, Sergio Canales, que no dudó en mandarle un mensaje de apoyo mostrando además una imagen de la camilla que se llevaba a Galarreta. "Mucho ánimo Íñigo. Te deseo lo mejor. Eres un luchador, ya lo has demostado tras veces. Mucha fuerza".

Mucho ánimo Iñigo. Te deseo lo mejor. Eres un luchador, ya lo has demostrado otras veces. Mucha fuerza ???? pic.twitter.com/kjtI9APzb0 — Sergio Canales (@SergioCanales) February 20, 2022

También el Betis puso un mensaje de ánimo.





Mientras, compañeros como Dani Rodríguez no han dudado en desear que no sea grave la lesión y quitarle importancia a todo lo demás. Dani ha compartido el mensaje con una captura de la entrada.

Lo importante de hoy esque iñigo tenga la menos posible! Lo demas son tonterias!!! pic.twitter.com/TdIqRoGE83 — Dani Rodriguez (@18danirodriguez) February 20, 2022