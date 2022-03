Leo Román: "Me quedé un poco en shock, no sabía cómo reaccionar"

A Leo Román le han hecho un hombre feliz. A sus 21 años recibía este fin de semana la llamada de la selección española sub 21. El seleccionador Luis De la Fuente pensaba en él para cubir la baja del portero Arnau Tenas que fue incorporado por Luis Enrique para la absoluta debido a la baja de Robert Sánchez.

Leo Román, que se encuentra con el equipo en Eslovaquia donde hoy juegan frente a esta selección, admite que se quedó por un momento bloqueado: "está siendo una experiencia magnífica, estoy súper contento e ilusionado. Es un paso grande en mi carrera y creo que ha sido una oportunidad muy grande para mí. Cuando recibí la llamada me quedé un poco en shock, no sabía cómo reaccionar la verdad. Estaba súper feliz pero a la vez no era consciente de lo que estaba pasando. Todo fue muy rápido, en hora y poco tenía que estar en el aeropuerto con todo listo para volar a Madrid", afirma en declaraciones a los medios del Club.

El meta ibicenco admite que en cuestión de "dos horas o dos horas y media ya estaba con los compañeros en Madrid. Por lo tanto, fue todo muy rápido y al cabo de las horas ya fui consciente. El recibimiento fue muy bueno por parte del cuerpo técnico y los compañeros". Y es que lo que más ha tranquilizado al portero mallorquinista es ese ambiente que le ha integrado de inmediato: "Hay un ambiente muy bueno y estoy muy contento".

En este sentido, habla sobre el trato inmediato con los compañeros: "la relación es muy buena con todos los jugadores de campo y en especial con los porteros con los que más contacto he tenido, es una competencia muy sana, muy contento de estar aquí". La rojita viene de meterle ocho goles a Lituania y hoy deben acabar de certificar el pase al europeo en Eslovaquia. Precisamente dos compañeros de Leo en el Mallorca, y uno de puesto, como son Greiff y Valjent, son eslovacos. Así que en función de lo que ocurra tendrán ocasión de comentarlo.

En la selección, Leo tiene como compañeros de puesto a Joan García, portero del Espanyol que ya ha debutado como él en Primera División y que se presume que sea el titular, y Miguel Ángel Morro, portero del Rayo cedido al Fuenlabrada.