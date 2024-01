Está en su mejor momento. Cuando se dice que Cyle Larin está jugando muy bien suele haber una respuesta inmediata: lleva dos goles en la liga. Cómo puede hablarse de buen rendimiento de un delantero si ha marcado dos goles en la liga, un jugador por el que el club hizo una importante inversión de unos ocho millones de euros.

Pero lo cierto es que el canadiense lleva tres partidos marcando confirmando las sensaciones que ofrece en cada partido. Marcó en Burgos en la Copa del Rey, marcó el gol del empate ante el Celta del pasado sábado y en Tenerife anotaba el gol que clasificaba al Mallorca para los cuartos de final.

Era el minuto 120 de partido, la prórroga agonizaba y todo el mundo ya veía los penaltis en el Heliodoro Rodríguez López. Pero un mal despeje del Tenerife acabó convirtiéndose en una segunda jugada en la que Gio cabeceaba muy bien viendo a su compañero, Larin estaba en una posición de delantero centro, controló y se dio la media vuelta. Lo que antes había conseguido evitar Tomeu Nadal con dos intervenciones espectaculares ante Abdón y una volea de Giovanni, no lo pudo conseguir en esta ocasión el meta mallorquín.

Larin ha demostrado que cuando mejor remata es cuando no tiene tiempo de pensar, en una temporada muy complicada para el jugador en la que le ha costado ponerse en la mejor condición física y sobre todo tener la confianza necesaria. Era una rueda, como no estaba bien no jugaba demasiado, y como no jugaba demasiado no acababa de tener confianza cuando se le presentaba o él se generaba una ocasión de gol. Ha errado goles de todo tipo, era un problema de bloqueo mental o de falta de confianza, tiraba mal, tiraba al portero o tiraba fuera, no tenía la templanza para colocar, para ajustar. Un jugador que sabe fabricarse las ocasiones, que va bien en el cuerpo a cuerpo, que protege excelentemente el balón, que tiene facilidad para darse la vuelta, que tiene velocidad para atacar el espacio. Un delantero muy completo que no estaba marcando goles.

Sin embargo, ahora está en su mejor momento desde la llegada a la isla y la sensación que da en el campo y también transmiten sus compañeros es que ha sido ese vestuario el que le ha integrado completamente y le ha ayudado a dar la mejor versión. Basta ver la celebración del gol en Tenerife.

Larin lleva ahora mismo cinco goles, tres en la Copa del Rey y dos en la liga.

Mal partido.-

Había dicho Javier Aguirre que les interesaba la Copa del Rey, que era una competición bonita y que le venía bien para ver a otros jugadores, pero no se transmitió esa sensación en el Rodríguez López. El Mallorca puso menos energía que su rival y si el Mallorca no es intenso es muy vulgar.

Sin el balón, con el Tenerife repitiendo sistema de 5-4-1 como el Mallorca pero además con un central, Sergio González, incorporándose al medio campo para crear superioridad con balón, el Mallorca perdió el balón y pasó apuros si bien tampoco le crearon muchas ocasiones.

Enric Gallego tuvo un duelo intenso con la defensa del Mallorca. El partido se fue embarrando por un árbitro Melero López que es de lo peor de Primera División. Cada vez más faltas, cada vez más simulaciones, cada vez más piques. El partido se embarró y entre la segunda parte y la prórroga no es que hubiera mucho fútbol.

La imagen del Mallorca estaba siendo muy pobre, pero el orgullo le hizo tirar al final de algo de casta para intentar imponerse. Abdón tuvo dos, una volea y una falta que resolvió su ex compañero Tomeu Nadal. También Gio puso a prueba al meta de Manacor.

El Mallorca había salido con Greif, Gio, David López, Nastasic, Copete, Van Der Heyden; Llabrés, Mascarell, Darder, Amath; Abdón.

A los 56 minutos hizo un triple cambio el técnico y empezó a poner titulares como Raíllo, Lato y Dani. Después Antonio Sánchez por David López, ensayando con Antonio como carrilero, lo más probable para Villarreal. Finalmente, Larin entraba por Llabrés y el Mallorca pasaba a 4-4-2, en la prórroga Samú Costa por un desdibujado Darder (un día más).

Lesión Van Der Heyden.-

Por si no fuera poco la lesión de Maffeo, que tiene para dos o tres meses, en Tenerife se lesionaba Van Der Heyden, lesión muscular que parece de cierta gravedad por los gestos del jugador, que estaba hundido sobre el césped. Se quedó devastado y tuvo que ser sustituido en el minuto 56. Al belga no le han ido bien las cosas, es un buen central pero ha tenido que esperar su turno y cuando ha jugado lo ha hecho últimamente en una posición difícil para él como es carrilero zurdo por las bajas.







