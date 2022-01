Kubo: "Tenía claro que ante el Espanyol íbamos a acabar con el pecho alto"

El RCD Mallorca está en los cuartos de final de la Copa del Rey, algo que hacía mucho que no sucedía. La clasificación ha llegado en un momento especialmente delicadado en la liga tras las tres derrotas consecutivas, el peor momento desde la llegada de Luis García. En este caso y a pesar de estar todas las miras puestas en la liga, la Copa del Rey ha sido balsámica para los bermellones que el sábado contra el Espanyol empezaron a recuperar buenas sensaciones.

El Mallorca fue superior al Espanyol durante el encuentro aunque el gol de Puado, muy polémico porque los bermellones protestaron que la falta se ejecutó antes de que pitara el árbirtro y que tuvo seis minutos de revisión, puso emoción al encuentro. Sería Abdón con un gran gol de delantero centro quien brindó la clasificación.

El japonés Take Kubo había encarrilado la eliminatoria con un gran gol de falta en la primera mitad. El atacante tuvo claro desde el principio que le debía pegar él al balón al ver la falta sobre Amath tan cerca del área. "Cuando le hicieron la falta ya tenía claro que le iba a pegar, me decían algo y ni me enteraba. Tenía confianza y el mister dice que el que tenga confianza que le pegue".

El atacante vio mejora en el equipo: "se debe a los entrenamientos que hicimos, se notó otra intensidad, la de siempre y la que la afición espera. Estaba convencido de que pasara lo que pasara íbamos a acabar satisfechos, con el pecho alto. Fue así quitando algunos minutitotos. Creo que estuvimos muy bien" afirma a los medios del club.

Sobre qué esperar de la Copa decía con humor que "soñar es gratis, soy un tacaño y me gusta esta frase. Ahora estamos en cuartos aunque debemos concentrarnos en la liga que estamos a tres puntos y tenemos un gran equipo en frente como el Villarreal. Si jugamos como hemos jugado este partido podemos jugar con cualquiera. El mister siempre dice que cuando le das al fútbol éste te lo devuelve".

El equipo además va recuperando efectivos, Valjent pudo jugar,Lee reapareció en la segunda mitad, si bien ha habido tres bajas que eran jugadores que no eran titulares, son menos jugadores en plantilla y Luis García ha tirado de cantera. Leo Román volvió a ocupar la portería y de nuevo estuvo bien, el club sigue negociando la cesión de Sergio Rico, jugadores como Llabrés y Giaquinto siguen en las convocatorias.