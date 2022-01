Kubo llega justo para el encuentro contra el Rayo Vallecano

Esta semana no hay liga por los compromisos de selecciones en América y Asia. Un parón incomprensible para los aficionados pero que viene motivado por ese calendario que va dando saltos entre competiciones de clubes y selecciones. Esta semana FIFA hace que el RCD Mallorca haya perdido a Take Kubo, no así Lee Kang-In que si bien estuvo en la prelista de Corea del Sur, finalmente no fue llamado.

Lo cierto es que Kubo tiene hoy compromiso con Japón frente a China de eliminatorias para el Mundial mientras que el martes día 1 de Febrero su selección juega contra Arabia Saudí. Esto hace casi imposible que el pequeño gran jugador del RCD Mallorca pueda entrar en los planes de Luis García Plaza para el encuentro de Copa del Rey contra el Rayo Vallecano, que es el miércoles día 2 de Febrero. El partido es el 2-2-22 a las 20h, que ya es curioso.

El plan es que Kubo viaje en cuanto acabe el partido contra Arabia en la ciudad japonesa de Saitama, de gran recuerdo para el baloncesto español, donde logró el primer Mundial en 2006, Kubo viajará directamente a la capital de España y llegará el mismo día del partido a Madrid para incorporarse a la expedición mallorquinista.

Con un viaje de estas características es muy difícil que el jugador entre en los planes del técnico, sobre todo si Kubo juega ese partido contra Arabia. Pero si no jugara tal vez tendría alguna opción de vestirse de corto ante el Rayo y esperar en el banquillo.