Kang-In Lee pide salir al RCD Mallorca y el club le replica que no hay ofertas

Rabieta, pataleta o punto de no retorno. Es lo que falta por dilucidar en la situación de Kang-In Lee en el RCD Mallorca. El jugador coreano ha planteado un pulso en pleno mercado invernal para pedir su salida del RCD Mallorca y ha pedido al club que escuche ofertas por él y que prefiere salir ahora. El Mallorca ha replicado que no tienen ninguna oferta sobre la mesa y que no pueden facilitar su salida con el equipo jugándose la temporada. Una situación inesperada, cuando todo marcha bien, el equipo está cómodo en la clasificación, que amenaza con alterar la paz del equipo.

Desde la llegada del talentoso jugador al RCD Mallorca, no ha habido mercado de fichajes en el que no se haya hablado de su salida del club en forma de rumores. Siempre había equipos interesados en él, siempre había presuntas ofertas por el jugador. Pero en Son Moix niegan la mayor y dejan claro que oferta concreta sobre la mesa nunca han tenido ninguna. El Mallorca no está dispuesto a malvender a su jugador y tratan de hacerle ver de que lo mejor es que siga jugando como lo está haciendo y que en verano podría haber una salida mejor tanto para él como para el club. Por ahora el Mallorca se remite a la cláusula de 20 millones de euros.

Sin embargo, Lee ha pedido su salida. El asunto explotaba ayer cuando informaba el diario Marca sobre esta postura del jugador, que además ha quitado de su perfil de Instagram su condición de jugador del RCD Mallorca. Una postura incomprensible para el club y para muchos aficionados, que no entienden qué esta pasando. El agente del jugador se ha encargado de agitar el avispero para ver si alguien pica. Con la petición de salida del jugador, sabe que se abarata su salida, porque un jugador que quiere cambiar abarata su precio para aquellos pretendientes que quieran incorporarle. Pero el Mallorca no está dispuesto a asumir esta situación y se remiten a la cláusula.

El Mallorca le ha hecho ver al jugador que no hay ninguna oferta concreta sobre la mesa.

Llegados a este punto, queda por ver si es un enfado pasajero que finalmente el director deportivo Pablo Ortells y el técnico Javier Aguirre pueden reconducir, o es un punto de no retorno. Aguirre dejó bien claro hace unos días que "nadie va a a venir a pagar la cláusula de Kang-In, te lo garantizo, quédate tranquilo", sentenciaba el preparador.

Lee, de 21 años, lleva esta temporada dos goles y cuatro pases de gol. Llegó al RCD Mallorca libre la pasada temporada tras rescindir en el Valencia, como una oportunidad de mercado. Seguramente con la condición de dejarle salir si había alguna oportunidad de un equipo superior, pero lo cierto es que el Mallorca siempre ha negado tener oferta concreta, sí reconocen interés del Brighton de tiempo atrás, pero no se ha concretado en este mercado.

Según Vedat Muriqi, goleador del equipo, "Kang-In es el jugador con más talento de la plantilla, se lo he dicho, tiene que seguir trabajando", dijo en Deportes Cope Baleares. Aguirre intentará que el jugador reconsidere su posición y hacerle ver que se está equivocando también para sus propios intereses. Pero los agentes del jugador parecen muy empeñados en mover a Lee del Mallorca.